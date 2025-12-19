Liga Nacional define el inicio del Torneo Clausura 2026 y las jornadas en las que se disputarán los clásicos

Este viernes 19 de diciembre se llevó a cabo la Asamblea General en las instalaciones de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut), ubicadas en la zona 15 de la ciudad capital. A la reunión asistieron 11 de los 12 representantes de los clubes de Liga Nacional.

Durante la sesión se abordaron temas clave como el calendario del Torneo Clausura 2026, el formato de competencia, la cantidad de jugadores extranjeros permitidos y las fechas libres por la participación de Xelajú MC en la Copa de Campeones de Concacaf, donde enfrentará al Monterrey en la primera ronda.

También se discutió la clasificación a la Copa Centroamericana 2026, en la que Guatemala contará con cuatro cupos, gracias al subcampeonato de Xelajú en la edición anterior.

El Clausura 2026 comenzará entre el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, y finalizará entre el 23 y el 24 de mayo. Se mantendrá el formato actual: todos contra todos en dos vueltas (22 jornadas), con ocho equipos clasificando a la fase final.

Los cuartos de final y semifinales se disputarán entre semana y fin de semana, mientras que la gran final está pendiente de definir si se jugará a semana larga (de fin de semana a fin de semana).

Uno de los puntos más relevantes fue la posible implementación del Video Assistant Referre (VAR), lo que convertiría a Guatemala en la segunda liga centroamericana en utilizar esta tecnología. El plan es iniciar su uso en la quinta jornada del Clausura 2026.

En cuanto a la clasificación a la Copa Centroamericana 2026, se definieron cuatro posibles escenarios para asignar los cupos:

Mismo campeón y subcampeón en ambos torneos Campeón

Subcampeón

Mejor posicionado en la tabla acumulada

Segundo mejor posicionado en la tabla acumulada Campeón en ambos torneos Campeón

Subcampeón del Apertura

Subcampeón del Clausura

Mejor posicionado en la tabla acumulada Diferentes campeones y mismo subcampeón Campeón del Apertura

Campeón del Clausura

Subcampeón en ambos torneos

Mejor posicionado en la tabla acumulada Diferentes campeones y subcampeones Campeón del Apertura

Campeón del Clausura

Subcampeón del Apertura

Subcampeón del Clausura

Si un equipo clasificado desciende, no podrá disputar el certamen y su lugar será ocupado por otro club.

También se definió que el primer clásico entre Comunicaciones y Municipal se jugará en la novena jornada, con los cremas como locales; el segundo será en la vigésima jornada, con los rojos como anfitriones.

Primera jornada del Clausura 2026: