Torneo Apertura 2025: Álvaro García se despide de Achuapa tras llevar al club a semifinales por primera vez

Tras la eliminación del Deportivo Achuapa en las semifinales del Torneo Apertura 2025, frente a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera, el técnico uruguayo Álvaro García confirmó que no continuará al frente del conjunto cebollero.

García, quien asumió el cargo en noviembre, logró clasificar a Achuapa a la liguilla del balompié nacional y eliminó sorpresivamente a Mixco, consiguiendo una histórica clasificación a semifinales, la primera en la historia del club en Liga Nacional.

En conferencia de prensa, tras la derrota que dio el pase a la final al equipo escarlata, García expresó: “Agradecido con Dios por estar en esta cancha y en estas instancias, agradecido totalmente con el grupo de jugadores que mostró un compromiso desde que yo estoy acá.”

También explicó los términos de su llegada al club: “Vine por cinco partidos nada más, esa fue la propuesta. Se alargó un poquito más, jugamos un par de partidos más.”

Reiteró su agradecimiento: “Estoy agradecido por la posibilidad, todo es un aprendizaje. Agradecido por la oportunidad, con la vida y el fútbol, que me permitió compartir con este grupo de futbolistas que se entregó para esta institución.”

Confirmó, además, que fue su último partido con Achuapa: “Yo hasta aquí llegué, no voy a continuar. Le di mi palabra a un equipo de ascenso y ahí voy a trabajar.”

También reveló su nuevo destino profesional: “Es Teculután, de segunda división. Fue el equipo que me llamó cuando me quedé sin trabajo.”

Al ser consultado sobre una posible permanencia en Achuapa, respondió con firmeza: “Ya está. Soy un tipo de palabra y la palabra siempre está por encima de todo. Yo le di mi palabra a la gente de Teculután y ahí voy a estar la otra semana, que arrancamos de vuelta.”

Con la salida de García, Achuapa iniciará la búsqueda de un nuevo estratega para el Torneo Clausura 2026, que se tiene previsto que dé inicio en la quincena del mes de enero.