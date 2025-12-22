Óscar Santis enciende El Trébol antes de la vuelta: “Es mi patio favorito”

La Antigua GFC logró una importante victoria y ventaja sobre Municipal en el partido de ida de la gran final del Torneo Apertura del 2025, al imponerse con diez hombres a los escarlatas en los primeros minutos de la serie que definirá al próximo monarca del balompié guatemalteco.

Los Panzas Verdes se llevaron el triunfo por 2-0, con goles de Juan Apaolaza y Óscar Santis, quienes fueron los encargados de darle la ventaja al cuadro antigüeño en su búsqueda del sexto título nacional.

En un partido marcado por la lluvia, ambos equipos mostraron intensidad; sin embargo, el cuadro local supo sacar provecho de su condición para obtener una valiosa ventaja con miras al encuentro de vuelta, cuando Municipal será local y se conocerá al campeón. Cabe resaltar que Antigua jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre menos desde el minuto 52, tras la expulsión de José Rosales.

Tras la victoria, uno de los artífices del triunfo, el delantero Óscar Santis, se expresó sobre lo conseguido y lo que viene en el encuentro de vuelta: “Estoy muy agradecido con la vida y con Dios, que siempre me da estos momentos importantes. Hoy se me da una nueva anotación en una nueva final”.

Asimismo, indicó: “Siempre trabajo de la mejor manera, vivo confiado en mi talento y en Dios, soy un bendecido de la vida”.

Sobre el rendimiento del equipo, Santis agregó: “Antigua siempre en finales crece, siempre tiene la pelota y hoy fue muy importante eso”.

Respecto a lo complicado de la serie, comentó: “No se ha ganado nada, son series que siempre se juegan a muerte y creo que hay que manejarlo de la mejor manera”.

Finalmente, sobre el estadio Manuel Felipe Carrera, expresó: “He demostrado a lo largo de mi carrera, cuando estuve en Comunicaciones, yo siempre he dicho que es mi patio favorito. El ambiente que se vive es lindo, es una afición que apoya a su equipo y es de admirar. Ahora toca ir a hacer allá lo mejor posible”.