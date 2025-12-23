Municipal vs. Antigua GFC: Mario Escobar pitará la final de vuelta del Torneo Apertura 2025

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) confirmó al encargado de impartir justicia para el encuentro de vuelta de la gran final del Torneo Apertura del 2025, entre Antigua GFC y Municipal, donde los coloniales llevan ventaja en la serie tras el partido de ida.

El árbitro central para este decisivo duelo será el referí mundialista Mario Escobar Toca, quien tendrá la responsabilidad de conducir el partido con autoridad. El juego se disputará este sábado 27 de diciembre, a las 18.00 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”.

La designación llega tras el arbitraje polémico de Steb Morales en el primer encuentro, por lo que la actuación de Escobar será clave en este choque final, en el que se conocerá al nuevo monarca del futbol guatemalteco.

A Escobar lo acompañarán Luis Ventura (asistente 1), Humberto Panjoj (asistente 2) y Sergio Reyna (cuarto árbitro). Además, Rubén Castellanos será el asesor; Giovanni De León, el comisario; y Roberto Argueta, el oficial del encuentro.

El partido promete grandes emociones desde el silbatazo inicial, en un duelo que enfrenta a dos equipos con una intensa rivalidad en los últimos años. Municipal buscará remontar y alcanzar su campeonato número 33, mientras que Antigua GFC intentará lograr su sexto título y convertirse en bicampeón, lo cual sería histórico para los coloniales.

Este choque no solo definirá al campeón, sino que también marcará el cierre de un torneo lleno de intensidad y pasión. La presión, la táctica y la garra serán protagonistas en una final que será de alto voltaje.