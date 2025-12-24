¿Cuándo se disputará el partido de vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2025 entre Municipal y Antigua GFC?

La gran final del Torneo Apertura del 2025 del futbol guatemalteco está al rojo vivo. Antigua GFC dio el primer golpe en el partido de ida, disputado en el estadio Pensativo, donde se impuso 2-0 sobre Municipal y tomó una ventaja importante que buscará defender en el duelo definitivo en el partido de vuelta de la gran final.

El equipo dirigido por el argentino Mauricio Tapia mostró solidez y efectividad, aprovechando su condición de local para marcar diferencia en la serie.

Con goles de Juan Apaolaza, de cabeza, y Óscar Santis, de penalti, los coloniales hicieron vibrar a la afición, que celebró con gran euforia ambas anotaciones. Ahora, el cuadro antigüeño sueña con coronarse campeón nuevamente, sumar su sexto título en la historia y el segundo consecutivo, y consolidarse como el equipo más exitoso de la última década.

Por su parte, Municipal no baja los brazos. Los escarlatas, que jugarán el encuentro de vuelta en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, esperan que su casa sea un verdadero fortín. Las entradas ya están agotadas y la afición roja confía en remontar la desventaja y conquistar el campeonato número 33 en su historia, de la mano del técnico Mario Acevedo.

¿Cuándo será el encuentro final?

El encuentro decisivo se disputará el próximo sábado 27 de diciembre, a las 18.00 horas, en el estadio El Trébol. Se espera un ambiente electrizante, con un Municipal volcado desde el primer minuto y un cuadro de Antigua decidido a mantener su ventaja para coronarse bicampeón.

La mesa está servida para vivir el desenlace de la gran final del certamen nacional, en el que se conocerá al próximo monarca del balompié guatemalteco: si los aguacateros logran el bicampeonato, o si Municipal sube en solitario a la cima como el club más ganador en la historia del futbol nacional.