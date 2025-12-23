Antigua GFC renueva al técnico Mauricio Tapia en plena lucha por el bicampeonato de Liga Nacional

Este martes 23 de diciembre, Antigua GFC anunció la renovación del estratega argentino Mauricio Antonio Tapia como director técnico del primer equipo, confirmando la continuidad del proyecto antigueño.

Tapia, quien actualmente tiene a los coloniales disputando la gran final del Torneo Apertura del 2025, buscará este sábado, en el estadio Manuel Felipe Carrera " El Tébol" conquistar el bicampeonato frente a Municipal. El cuadro colonial llega con ventaja de 2-0 en el marcador tras imponerse en el partido de ida con goles de Apaolaza y Santis.

De concretarse el título, Antigua sumaría su sexto campeonato en la historia y el quinto bajo la dirección de Tapia, consolidándolo como el estratega más importante de Los Panzas Verdes. Hasta ahora, el técnico pampero ha sido artífice de cuatro de los cinco títulos que posee la institución.

Aunque la directiva no reveló la duración del nuevo contrato, dejó claro que el objetivo es mantener el proyecto a largo plazo. En esta segunda etapa, Tapia ha consolidado una base sólida de jóvenes jugadores guatemaltecos, entre ellos Héctor Prillwitz, Diego Fernández y Guillermo Carbonell, quienes han sido piezas importantes en la plantilla aguacatera.

El anuncio, realizado a través de las redes sociales del club, pone fin a los rumores que vinculaban al técnico con Xelajú MC, equipo que recientemente quedó sin entrenador tras la salida del guatemalteco Amarini Villatoro.

La renovación llega en un momento clave para Antigua GFC, que ya tiene asegurada su participación en la Copa Centroamericana del 2026 y busca cerrar el año con otro título que reafirme su hegemonía en el futbol nacional en esta década.