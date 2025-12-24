Liga Nacional: Aurora FC anunció sus primeras bajas de cara al Torneo Clausura 2026

El cuadro aurinegro, semifinalista del Apertura 2025, comienza a reestructurar su plantel con miras al próximo certamen en la Liga Nacional.

Herberth Marroquín

Aurora, FC una de las revelaciones del Torneo Apertura 2025, dio a conocer sus primeras bajas.(Foto Prensa Libre: Byron Rivera).

Aurora FC, el histórico cuadro aurinegro que regresó a la Liga Nacional tras 20 años de ausencia, confirmó sus primeras bajas de cara al Torneo Clausura del 2026, que arrancará el próximo 21 de enero.

El equipo militar tuvo un regreso soñado al máximo circuito del balompié guatemalteco, al finalizar en la cuarta posición de la tabla general y alcanzar las semifinales del Apertura del 2025, consolidándose como una de las revelaciones del certamen.

A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, Aurora FC informó que seis integrantes no continuarán en la institución para el próximo torneo. Los jugadores que causan baja son:

  • Francisco Gasparini (defensa)
  • Miguel Quiñónez (defensa)
  • Jorge Ortiz (delantero)
  • Lusvin Gálvez (centrocampista)
  • Carlos Quan (centrocampista)

Además, se confirmó la salida del preparador físico Carlos Gómez, quien días atrás había anunciado su despedida del club.

“El Club de Futbol Aurora confirma a su afición, medios de comunicación y público en general que, de cara al Torneo Clausura 2026, los siguientes integrantes no continuarán formando parte de la institución. El club agradece a cada uno por el trabajo realizado, deseándoles éxitos en sus próximos retos”, expresó la institución en su comunicado.

Con estas bajas, el equipo aurinegro se prepara para reforzar su plantel y llegar en óptimas condiciones al próximo campeonato. En los próximos días se espera el anuncio de nuevas incorporaciones, que estarán bajo las órdenes del estratega costarricense Saúl Phillip, quien buscará mantener el protagonismo del club en la Liga Nacional.

Aurora FC, con su regreso histórico y su desempeño competitivo, se perfila como uno de los equipos a seguir en el Clausura del 2026.

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Aurora FC Clausura 2026 Futbol nacional Liga Nacional 
