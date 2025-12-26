Juan José Chang marca un 2025 histórico al convertirse en el primer técnico guatemalteco en un Mundial femenino

El 2025 quedará marcado con tinta indeleble en la historia del futbol guatemalteco, y con un brillo especial en el femenino. Juan José Chang derribó una frontera que durante décadas pareció inalcanzable y se convirtió en el primer técnico guatemalteco en dirigir en una Copa del Mundo de futbol. No fue solo una clasificación ni un partido más: fue una gesta que trasciende resultados, enaltece el nombre de Guatemala y confirma que los sueños, cuando se persiguen con convicción, pueden cumplirse lejos de casa.

Radicado desde hace varios años en Nueva Zelanda —país donde cerró su etapa como futbolista profesional y comenzó a construir su camino como entrenador—, Chang asumió uno de los retos más complejos de su carrera: tomar las riendas de la selección femenina sub-17 de Samoa. Un proyecto sin pasado mundialista, con limitaciones estructurales y escasa visibilidad internacional.

Para muchos, una misión imposible; para Chang, una oportunidad para creer y trabajar. Contra todo pronóstico, Samoa escribió su primera página dorada al clasificar a la Copa del Mundo sub-17 disputada en Marruecos. En esa historia, el apellido Chang quedó ligado para siempre a un momento histórico.

Parado en la línea técnica durante el debut, el entrenador guatemalteco vivió un instante de profunda introspección: cada sacrificio, cada noche lejos de casa y cada paso recorrido habían valido la pena. En ese momento sintió que portaba dos banderas: la de Samoa, país que confió en su trabajo, y la de Guatemala, que llegó al mapa del futbol mundial desde el banquillo.

“Siempre pasa por la mente estar en una Copa del Mundo, ya sea como jugador o como técnico. Es un sueño grande, pero vivirlo es algo especial. Con la gracia de Dios, es algo indescriptible”, expresó Chang, quien refleja la emoción de quien entiende la magnitud de lo alcanzado.

Vuelve con otro boleto

Tras ese logro regresó a Guatemala, luego de varios años de ausencia. Fue una Navidad distinta, cargada de emoción, orgullo y satisfacción. Volver a la tierra que lo vio nacer, reencontrarse con su familia y caminar por escenarios como los alrededores del Campo de Marte despertaron la nostalgia de aquel niño que soñaba con triunfar en el futbol, sin imaginar que la vida le cumpliría ese anhelo desde otra trinchera.

Desde su llegada a Samoa, Chang tuvo claro el camino. No se obsesionó con la clasificación, sino con dejar el futbol de ese país mejor de como lo encontró. Trabajo, orden y convicción fueron los pilares de un proyecto que hoy tiene bases sólidas y visión de futuro.

El premio llegó con la clasificación y se confirmó con una segunda: Samoa y Chang ya aseguraron su boleto a la Copa del Mundo del 2026.

“Es fruto del trabajo en equipo, de la dedicación de las jugadoras y de la confianza de la federación. A donde vaya, siempre buscaré poner el nombre de Guatemala en alto”, afirmó.

Con los pies en la tierra y la mirada puesta en nuevos retos, Juan José Chang sigue construyendo su legado. El sueño continúa, la historia se agranda y Guatemala, una vez más, viaja al Mundial a través del orgullo, la pasión y el ejemplo de uno de los suyos.