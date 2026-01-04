“Los jugadores van a respetar la camiseta”: Fantasma Figueroa en sus primeras palabras como técnico de Comunicaciones

Marco Antonio "el Fantasma" Figueroa ofreció este domingo 4 de enero su primera entrevista como director técnico de Comunicaciones. El estratega chileno, quien regresa al club 25 años después de su primer paso por la institución en el 2001, habló con emoción sobre su llegada y trazó las líneas de lo que será su proyecto para sacar a los cremas del sótano de la tabla.

Comunicaciones finalizó en el último lugar del Torneo Apertura 2025 con apenas 20 puntos, el peor resultado en la historia reciente del club. La crisis deportiva obligó a la directiva a tomar decisiones drásticas, y la apuesta por el "Fantasma Figueroa" representa la esperanza de un nuevo comienzo para la institución crema.

El técnico chileno llega con la misión de reconstruir a un equipo golpeado anímicamente y devolverle el protagonismo que históricamente ha tenido. Figueroa dejó claro desde el inicio que exigirá compromiso, disciplina y, sobre todo, lealtad hacia los colores de la institución

Disciplina y cambios en la metodología

Figueroa anunció modificaciones importantes en la rutina de trabajo del equipo. El técnico quiere cambiar los horarios de entrenamiento para que los jugadores entrenen en la mañana, descansen y en la tarde vuelvan a hacer gimnasio, buscando inculcar disciplina y buenos hábitos. "Ya me tocará hablar con los jugadores que no tienen ganas de seguir y tomar mis decisiones", advirtió el estratega sobre aquellos futbolistas que no estén comprometidos con el proyecto.

El estratega también envió un mensaje claro sobre la conformación del plantel: "No jugaré con edades, jugaré con jugadores que estén a la altura de la institución, de lo que es Comunicaciones. Necesito jugadores con la capacidad de revertir el mal momento que está atravesando el club".

"Los jugadores van a respetar la camiseta y van a respetar la institución. Lo que busco son jugadores que sean leales con la institución", declaró el Fantasma al definir el perfil que espera de sus dirigidos.

Un técnico "projugador"

Entre las cosas que el fantasma busca aportar al club está su perfil como técnico "projugador". Figueroa se autodenomina así porque fue futbolista durante 20 años y entiende lo que significa estar en la cancha desde la perspectiva del jugador.

"Siempre mi prioridad va a ser ayudar al jugador", declaró el técnico chileno. Esta filosofía busca crear un ambiente de trabajo donde los futbolistas se sientan respaldados pero también exigidos al máximo para devolver a Comunicaciones al lugar que le corresponde.

El sueño de regresar a Comunicaciones

"Hace mucho soñé con este momento, regresar a Comunicaciones", confesó el Fantasma con evidente emoción. El técnico chileno ya dirigió al club en 2001, cuando tuvo su primera experiencia como entrenador y dejó momentos históricos.

Sin embargo, Figueroa aclaró que no es el mismo técnico de aquellos años. "No soy el mismo del 2001, son muchos años de aprendizaje, estoy mejor preparado ahora, tengo más conocimiento y una mejor metodología", señaló el estratega sobre su evolución profesional.

El técnico también pidió paciencia a la afición crema. "Le pido mucha paciencia al aficionado, sé que han sufrido mucho durante estos últimos seis meses. Con trabajo, esfuerzo y disciplina del cuerpo técnico y jugadores creo que podemos hacer un buen torneo", manifestó.