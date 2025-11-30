Así quedó la tabla de posiciones tras completarse las 22 jornadas del Apertura 2025

La fase de clasificación del Torneo Apertura 2025 llegó a su fin este domingo con una jornada decisiva que confirmó los ocho clasificados a los cuartos de final y definió el orden definitivo en la tabla de posiciones. Municipal terminó como líder general con 48 unidades, una campaña en la que registró 14 victorias, 6 empates y solo 2 derrotas, consolidándose como el equipo más regular del certamen.

En la última fecha, Municipal cerró su participación con un triunfo sólido 2-0 en su visita a Marquense, resultado que selló su primer lugar. Mixco, que llegó con opciones de pelear por la cima, cayó 1-0 ante Aurora y se quedó con 44 puntos en la segunda posición. Antigua GFC, por su parte, venció 2-0 a Malacateco para asegurar el tercer lugar con 42 unidades.

Aurora finalizó la fase en la cuarta casilla con 39 puntos tras su victoria ante Mixco, mientras que Malacateco cerró quinto con 31 unidades pese a su derrota en Antigua. Xelajú MC dio el golpe de la jornada al imponerse 1-0 en su visita a Comunicaciones, resultado que lo dejó en la sexta posición con 28 puntos y confirmó su presencia en la postemporada.

Achuapa empató 1-1 ante Guastatoya y concluyó séptimo con 25 puntos, mientras que Mictlán completó el grupo de clasificados al igualar 0-0 en su visita a Cobán Imperial, alcanzando 24 unidades en el octavo puesto. Con esto, Cobán, Marquense, Guastatoya y Comunicaciones quedaron fuera de la lucha por el título.

Definidos los ocho equipos, las llaves de los cuartos de final quedaron establecidas con base en el orden de clasificación. Municipal, como líder, enfrentará a Mictlán en una serie en la que llega como favorito por su desempeño durante toda la fase regular. Mixco, segundo, se verá las caras con Achuapa, que buscará sorprender pese a su cierre irregular.

La tercera llave tendrá como protagonistas a Antigua GFC y Xelajú MC, un duelo con antecedentes recientes en torneos internacionales y que promete ser uno de los más disputados de la ronda. Por último, Aurora enfrentará a Malacateco en un cruce que reúne a dos equipos que terminaron la fase con realidades muy distintas en rendimiento.

Con la tabla establecida y los cruces confirmados, el Apertura 2025 entra en su etapa más determinante. Los ocho clasificados iniciarán desde cero en la búsqueda del título, con series que prometen intensidad y un cierre de año cargado de competencia al más alto nivel del futbol guatemalteco.