VIDEO | Incidentes entre aficionados tras el duelo Comunicaciones vs Xelajú marcaron el cierre de la fase de clasificación

El cierre de la fase de clasificación del Torneo Apertura 2025 terminó empañado por incidentes en las gradas del Estadio Cementos Progreso, luego del partido que Comunicaciones perdió 0-1 frente a Xelajú por la jornada 22 del campeonato. Una vez concluido el encuentro, se registraron hechos violentos en el sector donde se encontraban aficionados del equipo visitante.

De acuerdo con los reportes iniciales, un grupo de seguidores de Comunicaciones reaccionó con molestia y frustración por la campaña del equipo en el presente torneo, así como por la derrota ante Xelajú que confirmó su eliminación de la fase final. Esa tensión derivó en agresiones físicas contra aficionados chivos que se encontraban en las graderías del recinto capitalino.

Ssegún se muestra el video publicado en redes sociales que varios seguidores de Xelajú fueron golpeados y pateados mientras intentaban retirarse del estadio tras el pitazo final. En los videos que circulan en redes sociales se observa a un grupo reducido de personas protagonizando los incidentes y a otros intentando intervenir para separarlos.

El club altense contó con el acompañamiento de un número considerable de aficionados, tomando en cuenta que esta semana es clave para la institución debido a su participación en la Copa Centroamericana. Como ha ocurrido durante todo el torneo, la presencia de seguidores chivos fue notoria en los compromisos disputados fuera de Quetzaltenango.

Los incidentes ocurrieron en la zona general norte del estadio, donde se agruparon parte de las aficiones de ambos equipos. No se reportaron daños materiales de consideración, pero sí se confirmó que al menos varios aficionados alteños fueron atendidos por golpes y lesiones menores tras los enfrentamientos.

Autoridades de seguridad privada y elementos policiales intervinieron minutos después para dispersar a los involucrados y restablecer el orden en el sector afectado. El retiro total de los aficionados se completó alrededor de 20 minutos después de finalizado el encuentro, ya con la situación controlada.

La Liga Nacional y la administración del Estadio Cementos Progreso aún no han emitido comunicados oficiales sobre el incidente, pero se espera que en las próximas horas se analicen las imágenes para determinar responsabilidades. Los informes finales podrían derivar en sanciones administrativas o disciplinarias, como ha ocurrido en hechos similares.

El episodio marcó un cierre negativo para la fase de clasificación, que terminó con Xelajú logrando su clasificación a los cuartos de final y con Comunicaciones fuera de la disputa por el título. Los incidentes castigan el desarrollo deportivo del torneo y generan preocupación de cara a los encuentros que se disputarán en diciembre.