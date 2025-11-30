Apertura 2025 | Así se jugarán las llaves de los cuartos de final en la Liga Nacional

La fase de clasificación del Torneo Apertura 2025 llegó a su fin y, tras los resultados de la última jornada, quedaron confirmados los ocho equipos que avanzan a la etapa decisiva del campeonato. La fecha 22 cerró con marcadores determinantes que modificaron posiciones clave y terminaron por ordenar las cuatro llaves de cuartos de final.

Municipal, que venció 2-0 como visitante a Marquense, finalizó como líder general del certamen con una campaña de gran regularidad y aseguró su cruce frente a Mictlán. Los escarlatas llegarán a esta ronda con la ventaja deportiva y con la posibilidad de cerrar la serie en casa, respaldados por su mejor balance en la fase regular.

Mixco también aseguró su clasificación tras su derrota ante Aurora, pero se mantuvo en zona de privilegio y será cabeza de serie en la segunda llave. Los mixqueños se enfrentarán a Achuapa, que empató 1-1 ante Guastatoya y logró instalarse entre los ocho mejores gracias a su cierre estable en el torneo.

En la tercera llave, Antigua GFC se medirá ante Xelajú MC. Los coloniales cerraron la jornada con un triunfo 2-0 frente a Malacateco, resultado que los impulsó a una posición favorable para encarar esta ronda. Del otro lado, los chivos vencieron 1-0 a Comunicaciones en su visita a la capital y aseguraron su presencia en la fase final.

El último cruce lo protagonizarán Aurora y Malacateco. El cuadro aurinegro derrotó 1-0 a Mixco y alcanzó una clasificación importante en su regreso a la Liga Nacional. Malacateco, pese a su caída ante Antigua, logró mantener su lugar en la zona de clasificación y completa el grupo de equipos que buscan avanzar a semifinales.

Los cuatro cruces presentan escenarios equilibrados y con antecedentes recientes que anticipan series de alta exigencia. Municipal y Mixco partirán como favoritos en sus respectivas llaves, aunque los rivales han mostrado argumentos suficientes para buscar sorpresas en esta instancia.

En el caso de Antigua y Xelajú, el duelo llega marcado por la solidez de ambos clubes durante el cierre del torneo, mientras que Aurora y Malacateco protagonizarán una llave que enfrenta estilos distintos, pero con un objetivo compartido: avanzar y prolongar su temporada.

Así quedaron las llaves

Municipal vs. Mictlán

Mixco vs. Achuapa

Antigua vs. Xelajú

Aurora vs. Malacateco

Con todo definido, los cuartos de final del Apertura 2025 prometen jornadas intensas, marcadas por la presión, la estrategia y la necesidad de ejecutar sin margen de error. Los ocho clasificados iniciarán esta nueva etapa con la convicción de acercarse al título y con la obligación de responder en la serie más exigente del año.