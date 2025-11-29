Apertura 2025 | Así marcha la tabla de goleadores y portero menos vencido en el cierre de la fase de clasificación

La fase regular del Torneo Apertura 2025 está por terminar y, con una jornada pendiente, dos carreras individuales llegan con panoramas muy distintos: mientras en la lucha por el goleo ya hay un virtual ganador, en la tabla de porteros menos vencidos todo sigue abierto y podría definirse hasta el último minuto del domingo.

En el liderato de goleadores, Nicolás Martínez firmará uno de los torneos más contundentes de los últimos años. El delantero ha marcado 16 goles, duplicando prácticamente a su perseguidor más cercano y dejando una marca que pocos han logrado en la historia reciente de los torneos cortos. Su regularidad, capacidad de definición y presencia ofensiva lo llevaron a un nivel superior a Mixco en el Apertura.

El segundo puesto es para Francisco Apaolaza de la Antigua GFC, quien suma 8 anotaciones y se mantiene como el jugador más cercano al líder, aunque matemáticamente sin opciones de alcanzarlo. Le sigue José Martínez de Municipal con 7 goles, cerrando un torneo destacado pese a que las lesiones lo han mantenido con altibajos durante el semestre.

En la cuarta y quinta casilla aparecen Víctor Ávalos y Kevin Macareño, ambos con 6 anotaciones, completando el Top 5 de artilleros. Aunque lejos de la cima, su aporte ofensivo ha sido determinante para sus respectivos equipos en el tramo final de la clasificación.

En cuanto a los porteros menos vencidos, la disputa está mucho más reñida. Kevin Moscoso del Deportivo Mixco, encabeza la tabla con 19 goles recibidos, pero lo hace con una mínima diferencia respecto a sus perseguidores. El guardameta ha tenido un torneo sólido y se mantiene como el favorito para llevarse el reconocimiento, aunque su margen es estrecho.

John Alex Faust, de los conejos de Mictlán, aparece en el segundo lugar con 18 goles en contra, convirtiéndose en el principal candidato a arrebatarle el liderato a Moscoso en la última fecha. Una actuación sin recibir anotaciones podría cambiar por completo la clasificación y darle a Mictlán un mérito individual importante.

En el tercer lugar está Ederson Cabezas, del Deportivo Achuapa con 22 tantos recibidos, seguido por Miguel Jiménez de Malacateco, con 25, y Liborio Sánchez de Aurora, con 28, quienes ya no tienen opciones de pelear por el primer puesto, pero buscan cerrar el torneo con una presentación sólida que les permita mejorar sus cifras.

La última jornada del domingo no solo definirá cupos a la fase final, sino también los nombres que quedarán en los trofeos individuales del Apertura 2025. Nicolás Martínez ya tiene asegurado su lugar como máximo goleador del torneo, mientras que la lucha por el portero menos vencido promete ser uno de los duelos más cerrados en el cierre de la fase regular.