Aurora FC vs Mixco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Apertura

Así llegan Aurora FC y Mixco
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
Aurora FC recibió un duro golpe y cayó 0 a 4 ante su rival Mictlán. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 9 goles y registró 3 a favor.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura
Mixco llega triunfante luego de ver caer a Achuapa con un marcador 5-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 2. Pudo festejar 8 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.
El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 2.
El local se ubica en el cuarto puesto con 36 puntos (10 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 44 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (14 PG – 2 PE – 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|45
|21
|13
|6
|2
|25
|2
|Mixco
|44
|21
|14
|2
|5
|14
|3
|Antigua GFC
|39
|21
|12
|3
|6
|14
|4
|Aurora FC
|36
|21
|10
|6
|5
|2
|5
|Malacateco
|31
|21
|10
|1
|10
|-3
Horario Aurora FC y Mixco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas