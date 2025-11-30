Liga Nacional evalúa ajustes al calendario de la fase final ante posible avance de Xelajú MC

La Liga Nacional analiza posibles modificaciones en el calendario del Torneo Apertura 2025 debido al apretado panorama que podría generarse si Xelajú MC confirma su clasificación a la fase final. El equipo altense, que también disputa la final de la Copa Centroamericana, podría obligar a replantear fechas para evitar cruces entre ambas competencias.

La dirigencia del fútbol guatemalteco se encuentra a la espera de lo que ocurra en el último partido de la fase regular, en el que los quetzaltecos visitan a Comunicaciones. Ese resultado será determinante para tomar decisiones y definir si habrá que ajustar la programación de los cuartos de final.

El avance de Xelajú en el certamen internacional ha generado un escenario que no estaba en los planes al inicio del torneo. La posibilidad de que el club tenga compromisos simultáneos en dos frentes llevó al Comité Ejecutivo a considerar alternativas antes de oficializar las fechas definitivas.

Aunque la clasificación de los chivos parece muy probable, la Liga Nacional prefiere esperar la confirmación matemática antes de convocar a los equipos involucrados. De producirse el avance, se tiene previsto realizar una reunión virtual el martes 2 de diciembre para discutir y aprobar cualquier cambio necesario.

La intención es mantener la integridad deportiva del torneo y asegurar que todos los clubes cuenten con las mismas condiciones competitivas, especialmente en una fase tan determinante como los cuartos de final. El organismo ha reiterado que buscará soluciones que no afecten el desarrollo normal del campeonato.

De acuerdo con la planificación inicial, los partidos de ida de los cuartos de final están programados para disputarse el miércoles 3 de diciembre. Sin embargo, ese día coincide con la final de la Copa Centroamericana, donde Xelajú buscará el título ante Liga Deportiva Alajuelense, lo que complica mantener el calendario tal como estaba previsto.

La coincidencia de fechas también genera preocupación por el tiempo de recuperación de los jugadores y la logística de viajes del club altense, factores que podrían influir en la competitividad del equipo en ambas competencias si no se encuentra una alternativa viable.

Por ahora, la Liga Nacional seguirá el cierre de la fase regular con atención. Una vez concluida la última jornada, las autoridades esperan tener claridad para tomar una resolución definitiva que permita desarrollar la fase final sin contratiempos ni desventajas para los clubes involucrados.