Apertura 2025 | Así se jugará la última jornada de la fase regular en la Liga Nacional

La Liga Nacional llegará este domingo 30 de noviembre a su última jornada de la fase regular, una fecha decisiva que definirá al líder absoluto, los clasificados a la fase final y también qué equipos cerrarán el torneo en el fondo de la tabla. Todos los partidos se disputarán mañana a las 15 horas., en simultáneo, para garantizar la igualdad deportiva en una jornada cargada de tensión.

En el estadio Pensativo, Antigua GFC recibirá a Malacateco, en un duelo en el que ambos equipos ya están clasificados a los cuartos de final y que ven la posibilidad de poder tomar una buena posición en la tabla.

En el estadio José Ángel Rossi, Cobán Imperial será local ante Mictlán, un encuentro clave para ambos: los Príncipes Azules necesitan sumar para afianzarse en la tabla y meterse a los cuartos de final, mientras que los conejos luchan por no quedarse fuera de la pelea.

Uno de los partidos más atractivos se jugará en el Marquesa de la Ensenada, donde Marquense recibirá a Municipal. Los rojos, aún con opciones de finalizar como líderes, buscarán ganar de visita, mientras que los leones necesitan puntos para poder clasificarse a los cuartos de final de la Liga Nacional.

En el estadio Guillermo Slowing, Aurora enfrentará a Mixco. Los Aurinegros quieren cerrar una gran fase regular, mientras que Mixco llega con el objetivo de defender y buscar el liderato que ha sostenido durante varias jornadas.

En el Estadio Cementos Progreso, Comunicaciones será anfitrión de Xelajú MC, un duelo de tradición en el que ambos llegan con la obligación de sumar: los cremas para no finalizar como últimos en la tabla general y los chivos para asegurar su lugar en la siguiente fase.

Finalmente, en el Winston Pineda, Achuapa se medirá ante Guastatoya, un partido directo por la permanencia en los puestos de clasificación y clave para ambos equipos en sus aspiraciones para meterse a los cuartos de final.

La última jornada promete emociones al límite, con varios equipos aún en plena batalla por su futuro inmediato. En esta jornada se conocerán los clasificados, el líder del torneo y el orden definitivo de la tabla rumbo a la fase final.