Marquense vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Apertura

Así llegan Marquense y Municipal
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura
Marquense no quiere lamentar otra caída: 0 a 5 finalizó su partido frente a Guastatoya. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 8.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura
Municipal llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Antigua GFC. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 2.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Municipal resultó vencedor por 3 a 0.
El local está en el noveno puesto con 23 puntos (6 PG – 5 PE – 10 PP), mientras que el visitante llegó a 45 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (13 PG – 6 PE – 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|45
|21
|13
|6
|2
|25
|2
|Mixco
|44
|21
|14
|2
|5
|14
|3
|Antigua GFC
|39
|21
|12
|3
|6
|14
|4
|Aurora FC
|36
|21
|10
|6
|5
|2
|9
|Marquense
|23
|21
|6
|5
|10
|-16
Horario Marquense y Municipal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas