Marquense vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 22 del Apertura se jugará el próximo domingo 30 de noviembre a las 15:00 horas.

Así llegan Marquense y Municipal

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense no quiere lamentar otra caída: 0 a 5 finalizó su partido frente a Guastatoya. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Antigua GFC. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 2.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Municipal resultó vencedor por 3 a 0.

El local está en el noveno puesto con 23 puntos (6 PG – 5 PE – 10 PP), mientras que el visitante llegó a 45 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (13 PG – 6 PE – 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 45 21 13 6 2 25 2 Mixco 44 21 14 2 5 14 3 Antigua GFC 39 21 12 3 6 14 4 Aurora FC 36 21 10 6 5 2 9 Marquense 23 21 6 5 10 -16

Horario Marquense y Municipal, según país