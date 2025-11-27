Marquense vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Apertura

Marquense vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Apertura

Te contamos la previa del duelo Marquense vs Municipal, que se enfrentarán en el estadio Marquesa de la Ensenada el próximo domingo 30 de noviembre a las 15:00 horas.

|

El duelo correspondiente a la fecha 22 del Apertura se jugará el próximo domingo 30 de noviembre a las 15:00 horas.

Así llegan Marquense y Municipal

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense no quiere lamentar otra caída: 0 a 5 finalizó su partido frente a Guastatoya. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Antigua GFC. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 2.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Municipal resultó vencedor por 3 a 0.

El local está en el noveno puesto con 23 puntos (6 PG – 5 PE – 10 PP), mientras que el visitante llegó a 45 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (13 PG – 6 PE – 2 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Municipal 45 21 13 6 2 25
2 Mixco 44 21 14 2 5 14
3 Antigua GFC 39 21 12 3 6 14
4 Aurora FC 36 21 10 6 5 2
9 Marquense 23 21 6 5 10 -16
Horario Marquense y Municipal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

