Municipal cierra la fase de clasificación como líder general del Apertura 2025

Municipal confirmó su condición de equipo más consistente del Torneo Apertura 2025 al finalizar en lo más alto de la tabla tras 22 jornadas. El conjunto escarlata sostuvo un rendimiento sólido de inicio a fin y se adueñó del primer lugar gracias a una campaña marcada por regularidad y eficacia en los momentos clave.

A lo largo de la fase de clasificación, los rojos sumaron 14 victorias, seis empates y únicamente dos derrotas, números que reflejan el dominio mostrado durante el semestre. Además, cerraron con una diferencia de goles positiva de +13, producto de 27 tantos marcados y 14 recibidos, un registro que respaldó su estabilidad tanto en ataque como en defensa.

El cierre del calendario llegó con otra actuación convincente. Municipal visitó a Marquense en la última jornada y consiguió un triunfo 2-0 que reafirmó su autoridad en el certamen. Con este resultado, el cuadro dirigido por Mario Acevedo confirmó los 48 puntos que lo consolidaron como el mejor equipo de la fase regular.

El conjunto capitalino mostró durante el torneo una estructura equilibrada, con variantes ofensivas y un funcionamiento defensivo que pocas veces se vio comprometido. Esa combinación le permitió mantenerse en la disputa por el liderato desde las primeras jornadas y sostener el ritmo hasta el final del calendario.

El desempeño de Municipal también se vio reflejado en su capacidad para resolver partidos complejos fuera de casa, un aspecto que abrió brecha con sus perseguidores directos. La victoria en San Marcos fue una muestra más de la madurez competitiva alcanzada en esta etapa del torneo.

Tras asegurarse el primer lugar, los escarlatas ya conocen a su rival para los cuartos de final. Municipal se medirá ante Mictlán, equipo que selló su clasificación en las posiciones bajas del grupo de ocho, pero que buscará complicar a los capitalinos en la serie de eliminación directa. Municipal ha terminado en el primer lugar en 20 oportunidades desde que se juega los torneos cortos en el futbol nacional.

El conjunto rojo inicia esta fase con la ventaja de cerrar la llave en casa, un factor que ha sido determinante a lo largo del torneo gracias al respaldo de su afición y el buen rendimiento mostrado en su estadio. Sin embargo, el cuerpo técnico insiste en mantener la misma concentración que los ha caracterizado durante toda la campaña.

Municipal encara los cuartos de final como el mejor equipo del Apertura 2025 en términos estadísticos y de funcionamiento, aunque consciente de que la fase final representa un escenario distinto. Con el liderato asegurado, ahora el reto será trasladar esa regularidad a las series decisivas en busca del título.