Sergio Ramos y Monterrey eliminan al América en un cierre dramático en el futbol mexicano

El América cerró su participación en el torneo Apertura 2025 con una victoria que sirvió de poco. Aunque las Águilas vencieron 2-1 al Monterrey en el estadio Ciudad de los Deportes, el resultado no alcanzó para revertir la desventaja acumulada en la ida y el cuadro capitalino quedó fuera de la liguilla ante unos Rayados que manejaron mejor el global.

El conjunto regiomontano llegó a la vuelta con la tranquilidad del 2-0 logrado en casa, pero desde el inicio se encontró con un América decidido a proponer. El cuadro azulcrema necesitaba una actuación perfecta para mantenerse con vida, y por momentos logró inclinar la cancha a su favor, especialmente en la primera mitad.

El gol que abrió el partido llegó para los locales, lo que encendió las esperanzas de la afición americanista. Sin embargo, Monterrey respondió con orden defensivo y supo aguantar los mejores momentos de su rival, evitando que el impulso de las Águilas creciera más allá del guion previsto.

En el complemento, América aumentó la presión y logró el segundo tanto que momentáneamente igualaba el marcador global, desatando la ilusión en las tribunas. No obstante, la necesidad de anotar un gol más obligó a los dirigidos por André Jardine a arriesgar metros en el fondo, algo que Rayados supo leer con paciencia.

Cuando parecía que el duelo se encaminaba a un cierre de altísimo dramatismo, Monterrey encontró la jugada que selló la eliminatoria. En tiempo de compensación, un centro al área terminó en un sólido remate de Germán Berterame, quien marcó el gol que devolvió la ventaja global a los albiazules.

El 3-2 en la serie silenció al estadio y dejó sin respuesta a un América que, pese a sus intentos en los minutos finales, no pudo volver a meterse en la eliminatoria. El esfuerzo no fue suficiente ante un Monterrey que mantuvo la calma en los momentos de mayor presión.

Con la anotación en el cierre, Rayados aseguró su boleto a las semifinales y confirmó su condición de equipo competitivo en instancias decisivas. El conjunto dirigido por Fernando Ortiz gestionó con madurez la serie y aprovechó la clave del futbol de eliminación directa: la contundencia en los momentos determinantes.

América, por su parte, quedó nuevamente fuera de la lucha por el título, un golpe duro para un plantel diseñado para competir por lo más alto. A pesar de la victoria en la vuelta, el global sentenció su camino en un torneo que termina con más cuestionamientos que celebraciones en Coapa.