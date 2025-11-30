Sergio Ramos y Monterrey eliminan al América en un cierre dramático en el futbol mexicano

Fútbol Internacional

Sergio Ramos y Monterrey eliminan al América en un cierre dramático en el futbol mexicano

El América cerró su participación en el torneo Apertura 2025 con una victoria que sirvió de poco. Aunque las Águilas vencieron 2-1 al Monterrey en el estadio Ciudad de los Deportes.

|

time-clock

Monterrey's Spanish defender #93 Sergio Ramos gestures during the Liga MX Apertura quarter-final second leg football match between America and Monterrey at Ciudad de los Deportes Stadium in Mexico City on November 29, 2025. (Photo by YURI CORTEZ / AFP)

Sergio Ramos terminó pidiendo la hora en la serie ante el América. (Foto: Prensa Libre, AFP)

El América cerró su participación en el torneo Apertura 2025 con una victoria que sirvió de poco. Aunque las Águilas vencieron 2-1 al Monterrey en el estadio Ciudad de los Deportes, el resultado no alcanzó para revertir la desventaja acumulada en la ida y el cuadro capitalino quedó fuera de la liguilla ante unos Rayados que manejaron mejor el global.

El conjunto regiomontano llegó a la vuelta con la tranquilidad del 2-0 logrado en casa, pero desde el inicio se encontró con un América decidido a proponer. El cuadro azulcrema necesitaba una actuación perfecta para mantenerse con vida, y por momentos logró inclinar la cancha a su favor, especialmente en la primera mitad.

El gol que abrió el partido llegó para los locales, lo que encendió las esperanzas de la afición americanista. Sin embargo, Monterrey respondió con orden defensivo y supo aguantar los mejores momentos de su rival, evitando que el impulso de las Águilas creciera más allá del guion previsto.

En el complemento, América aumentó la presión y logró el segundo tanto que momentáneamente igualaba el marcador global, desatando la ilusión en las tribunas. No obstante, la necesidad de anotar un gol más obligó a los dirigidos por André Jardine a arriesgar metros en el fondo, algo que Rayados supo leer con paciencia.

LECTURAS RELACIONADAS

Los Superchivos vencieron de local al cuadro del Cobán Imperial. (Foto Prensa Libre: Xelajú MC).

Apertura 2025 | Así se jugará la última jornada de la fase regular en la Liga Nacional

chevron-right
Dilan Palencia de Guastatoya y Bryan Lemus de Cobán Imperial se enfrentan en el partido de la jornada 15.

Apertura 2025 | Cinco equipos buscan tres boletos: estos resultados necesitan los equipos para clasificar a los cuartos de final

chevron-right

Cuando parecía que el duelo se encaminaba a un cierre de altísimo dramatismo, Monterrey encontró la jugada que selló la eliminatoria. En tiempo de compensación, un centro al área terminó en un sólido remate de Germán Berterame, quien marcó el gol que devolvió la ventaja global a los albiazules.

El 3-2 en la serie silenció al estadio y dejó sin respuesta a un América que, pese a sus intentos en los minutos finales, no pudo volver a meterse en la eliminatoria. El esfuerzo no fue suficiente ante un Monterrey que mantuvo la calma en los momentos de mayor presión.

Con la anotación en el cierre, Rayados aseguró su boleto a las semifinales y confirmó su condición de equipo competitivo en instancias decisivas. El conjunto dirigido por Fernando Ortiz gestionó con madurez la serie y aprovechó la clave del futbol de eliminación directa: la contundencia en los momentos determinantes.

América, por su parte, quedó nuevamente fuera de la lucha por el título, un golpe duro para un plantel diseñado para competir por lo más alto. A pesar de la victoria en la vuelta, el global sentenció su camino en un torneo que termina con más cuestionamientos que celebraciones en Coapa.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Deportes Futbol Internacional Futbol mexicano Liguilla Rayados de Monterrey 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS