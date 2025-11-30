Apertura 2025 | Cinco equipos buscan tres boletos: estos resultados necesitan los equipos para clasificar a los cuartos de final

La fase de clasificación del Apertura 2025 llegará a su cierre este domingo 30 de noviembre a las 3 de la tarde, con cinco equipos peleando los últimos tres cupos disponibles para los cuartos de final.

Aunque Municipal, Mixco, Antigua, Aurora y Malacateco ya aseguraron su presencia en la fiesta grande, aún queda una intensa batalla entre Cobán Imperial, Marquense, Mictlán, Achuapa y Xelajú MC, quienes dependen de distintas combinaciones para sellar su clasificación.

Cobán Imperial necesita ganar sí o sí ante Mictlán para mantenerse con vida. El cuadro cobanero llega obligado a sumar de a tres y, además, dependerá de que Marquense no derrote a Municipal. La victoria propia es el punto de partida, pero el margen de error es mínimo, porque un triunfo Marquense podría complicarlo todo para los imperiales.

El Deportivo Marquense, por su parte, es uno de los que más condiciones debe sortear. Para clasificar, además de derrotar a Municipal en la Ensenada, dependerá de que Mictlán, Cobán, Achuapa y Xelajú no ganen sus respectivos partidos. Pese a que la ecuación es larga, el cuadro occidental confía en que su cierre ante los rojos, uno de los duelos más llamativos de la jornada, pueda darles vida hasta el final.

Mictlán llega a esta última fecha con un panorama más favorable. El conjunto oriental clasificará con una victoria o incluso con un empate frente a Cobán Imperial, resultado que sería suficiente para instalarse entre los ocho mejores. No obstante, visitar a los cobaneros siempre implica un desafío, especialmente ante un rival desesperado por no quedar fuera.

Achuapa también depende en gran medida de sí mismo. Actualmente en zona de clasificación, el cuadro cebollero solo necesita vencer a Guastatoya en casa para confirmar su boleto. En caso de empatar, tendrá que esperar a que Marquense y Mictlán no ganen. La localía será clave, aunque Guastatoya llega herido tras la goleada sufrida ante Municipal.

Xelajú MC es otro de los equipos que llega con control de su destino. El conjunto superchivo clasificaría con un triunfo o un empate ante Comunicaciones. Sin embargo, si llegara a perder, deberá esperar que Marquense, Achuapa y Mictlán tampoco ganen sus respectivos encuentros. La visita al Cementos Progreso convierte este partido en uno de los más determinantes de la jornada.

En total, Cobán, Marquense, Mictlán, Achuapa y Xelajú se disputan tres plazas en un cierre cargado de números, emociones y presión. La matemática está clara, pero la ejecución dependerá de 90 minutos que prometen tensión en cada cancha. La última jornada está lista para definir a los últimos invitados a los cuartos de final del Apertura 2025.