Cobán Imperial vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Apertura

Así llegan Cobán Imperial y Mictlán
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura
Cobán Imperial no pudo ante Xelajú en el Mario Camposeco. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 3 a sus rivales.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura
Mictlán venció 4-0 a Aurora FC en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 3, con 7 goles en el arco rival y 6 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 21 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Mictlán sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El anfitrión está en el décimo puesto con 22 puntos (6 PG – 4 PE – 11 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (6 PG – 5 PE – 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|45
|21
|13
|6
|2
|25
|2
|Mixco
|44
|21
|14
|2
|5
|14
|3
|Antigua GFC
|39
|21
|12
|3
|6
|14
|8
|Mictlán
|23
|21
|6
|5
|10
|-2
|10
|Cobán Imperial
|22
|21
|6
|4
|11
|-5
Horario Cobán Imperial y Mictlán, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas