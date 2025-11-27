Cobán Imperial vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Apertura

Por la fecha 22 del Apertura, Mictlán y Cobán Imperial se enfrentan el domingo 30 de noviembre desde las 15:00 horas, en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi.

Así llegan Cobán Imperial y Mictlán

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial no pudo ante Xelajú en el Mario Camposeco. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

Mictlán venció 4-0 a Aurora FC en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 3, con 7 goles en el arco rival y 6 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 21 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Mictlán sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo puesto con 22 puntos (6 PG – 4 PE – 11 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (6 PG – 5 PE – 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 45 21 13 6 2 25 2 Mixco 44 21 14 2 5 14 3 Antigua GFC 39 21 12 3 6 14 8 Mictlán 23 21 6 5 10 -2 10 Cobán Imperial 22 21 6 4 11 -5

Horario Cobán Imperial y Mictlán, según país