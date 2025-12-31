Comunicaciones tiene nuevo DT: Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa tomará las riendas de los cremas en el Clausura 2026

Lo que durante semanas fue un secreto a voces finalmente se confirmó en la víspera de Año Nuevo. Comunicaciones FC anunció de manera oficial la llegada del chileno Marco Antonio "El Fantasma" Figueroa como su nuevo director técnico para el Torneo Clausura 2026, marcando el inicio de una nueva etapa tras uno de los peores semestre de los cremas en años.

El club albo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Comunicaciones finalizó en el último lugar del Torneo Apertura 2025, resultado que obligó a la dirigencia a iniciar un proceso de reestructuración profunda con nuevos objetivos que deberán cumplirse lo más pronto posible.

La gran mayoría del plantel se encuentra bajo observación y no todos tienen su continuidad asegurada. El anterior entrenador Iván Franco Sopegno estaba en la cuerda floja y todo indicaba que no continuaría. Ante esta situación, los dirigentes cremas apuntaron sus cañones hacia un nuevo director técnico que devolviera al equipo a la senda del triunfo.

Trayectoria del "Fantasma" Figueroa

Marco Antonio Figueroa Montero, conocido como "El Fantasma" Figueroa, es un entrenador y exfutbolista chileno con amplia experiencia en el fútbol centroamericano. El estratega llega a Guatemala tras su reciente paso por la Selección Nacional de Nicaragua, donde estuvo al frente durante los últimos tres años.

Durante su ciclo con Nicaragua, Figueroa dirigió 41 partidos con resultados irregulares, pero que le permitieron consolidar experiencia a nivel de selecciones. La federación nicaragüense optó por no renovar su contrato, el cual expiró a finales de 2025, dejando al técnico chileno libre para asumir el desafío de rescatar a Comunicaciones.

El reto inmediato

"El Fantasma" Figueroa tendrá la misión de levantar a un Comunicaciones tras terminar último en el Apertura 2025. El técnico chileno deberá trabajar en la reconstrucción del plantel, definir quiénes continúan y quiénes no, e implementar su idea de juego rápidamente.

El Clausura 2026 representará una oportunidad de redención para los cremas, quienes no pueden "darse el lujo" de otro mal torneo. La afición albo espera que la llegada de Figueroa marque el punto de inflexión que necesita la institución para regresar a pelear por los primeros lugares de la Liga Nacional.