Iván Franco Sopegno deja la dirección técnica de Comunicaciones de cara al Torneo Clausura 2026

Comunicaciones FC informó la noche del viernes 26 de diciembre que el estratega argentino Iván Franco Sopegno no continuará al frente del primer equipo para el Torneo Clausura 2026. El anuncio se realizó en las redes oficiales del club, donde se confirmó que Sopegno retomará sus funciones como responsable de las fuerzas básicas, cargo que ha desempeñado con compromiso y profesionalismo.

El técnico asumió la dirección en la segunda mitad del Apertura 2025, tras la destitución del mexicano Roberto Hernández debido a los malos resultados.

Sin embargo, el regreso del argentino al banquillo albo no logró revertir la crisis deportiva: Comunicaciones finalizó en el último lugar de la tabla general, firmando el peor torneo de su historia y quedando comprometido en la lucha por el descenso para el próximo certamen.

En el comunicado, el club expresó: "Comunicaciones informa que el profesor Iván Franco Sopegno ha concluido su etapa al frente del primer equipo y retomará sus funciones como responda de las fuerzas básicas del club, cargo que ha desempeñado con responsabilidad, compromiso y profesionalismo, como institución agradecemos al profesor Franco Sopegno por el trabajo realizado durante el tramo final del Torneo Apertura 2025. Su disposición para asumir la conducción del equipo en una etapa de transición fue una clara muestra de su vocación y entrega".

Asimismo, se indicó que en los próximos días se anunciará al nuevo director técnico que asumirá el cargo en el Clausura 2026.

En las últimas horas ha trascendido que uno de los principales candidatos al banquillo crema sería el exseleccionador de Nicaragua Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, la dirigencia busca un perfil capaz de devolverle protagonismo al club y alejarlo de la zona de peligro, en un torneo que será clave para la permanencia en la Liga Nacional.

Este cambio marca el inicio de una etapa crucial para Comunicaciones, que deberá reforzar su plantel y recuperar la confianza de su afición tras una temporada para el olvido. El Clausura 2026 se perfila como un reto mayúsculo para la institución crema, cuyo principal objetivo será salir de la zona de descenso lo antes posible.