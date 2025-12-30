Glorias inéditas: Todos los campeones del futbol guatemalteco en el Apertura 2025

El Apertura 2025 del fútbol guatemalteco dejó campeones de todos los sabores: desde el recién ascendido Nueva Santa Rosa que se coronó en su primera temporada en la división, hasta el bicampeón colonial que sigue dominando la élite nacional.

Pasando por remontadas épicas, debutantes que rompieron pronósticos y equipos tradicionales que recuperaron el protagonismo perdido. Este torneo demostró que el fútbol guatemalteco está más vivo que nunca en todas sus categorías. Desde la Liga Nacional hasta la Tercera División, cada final dejó momentos inolvidables que quedarán grabados en la memoria de clubes y aficionados.

El Apertura 2025 será recordado como el semestre donde lo inédito se hizo realidad en varias categorías, donde la perseverancia superó la adversidad y donde nuevos nombres se sumaron al libro dorado del fútbol chapín. Estos son los campeones que marcaron la diferencia en cada división.

Liga Nacional: Antigua GFC conquista el bicampeonato

Antigua GFC se coronó bicampeón del fútbol guatemalteco al vencer 2-1 en el marcador global a Municipal en la final del Apertura 2025. Los panzas verdes ganaron 2-0 en casa con goles de Juan Francisco Apaolaza y Óscar Santis, ventaja que resultó suficiente a pesar de caer 1-0 en El Trébol ante los rojos.

Los coloniales completaron un año perfecto al ganar también el Clausura 2025, consolidándose como el equipo más exitoso del año. Bajo la dirección de Mauricio Tapia, Antigua sumó su sexta estrella en la Liga Nacional y demostró ser el equipo más sólido del fútbol guatemalteco en 2025.

Liga Femenina: Cuilco hace historia en su debut

Cuilco conquistó su primer título en la historia al vencer 4-1 en el global a UNIFUT en la final de la Liga Femenina. El equipo huehueteco ganó 2-1 en la vuelta disputada en el Estadio Guillermo Slowing de Amatitlán, sellando una temporada de debut perfecta en la Primera División.

El conjunto debutante sorprendió a propios y extraños con un rendimiento sobresaliente que lo llevó al campeonato en su primera campaña en la máxima categoría. Cuilco demostró madurez competitiva y solidez para vencer a uno de los equipos más tradicionales del país, escribiendo un antes y un después para la institución huehueteca.

Primera División: Nueva Santa Rosa protagoniza remontada heroica

Nueva Santa Rosa escribió la página más épica del torneo al remontar un 0-2 adverso y vencer 4-2 en el global a San Pedro FC para coronarse campeón de la Primera División. El equipo santarroseño ganó 4-0 en casa con goles de David Álvarez, Kevin Perea, un autogol de King León y Jayson Montenegro en tiempos extras.

El título se definió en el último minuto del alargue cuando Montenegro sentenció la remontada que desató la euforia en el Complejo Deportivo de Barberena. Nueva Santa Rosa conquistó su primer título en la categoría y aseguró el 50% del ascenso a la Liga Nacional, cerrando una campaña memorable.

Segunda División: Deportivo Amatitlán se corona en casa

Deportivo Amatitlán se proclamó campeón del Apertura 2025 de la Segunda División tras vencer 2-1 a CSD Sayaxché en la final de vuelta, logrando un global de 4-3. Héctor Morales fue la figura del encuentro con un doblete que impulsó a los pepesqueros hacia el título en el Estadio Guillermo Slowing.

El equipo local completó una campaña memorable y se mantuvo firme defensivamente para asegurar la victoria ante Sayaxché, que no logró romper el orden del conjunto campeón. Amatitlán celebró en casa su campeonato con su afición como testigo de la hazaña.

Tercera División: Toros de Taxisco lideran el tercer piso

Los Toros de Taxisco se consagraron campeones de la Liga Tercera División tras vencer con autoridad al Deportivo Municipal R-19 de Zacapa en la final. El equipo de Santa Rosa logró el título que lo consolida como uno de los equipos emergentes de la categoría.

Taxisco completó una temporada sólida que culminó con el trofeo del Apertura 2025, escribiendo un nuevo capítulo en la historia del club y demostrando el crecimiento del fútbol en el departamento de Santa Rosa.

Categoría Especial: Comunicaciones remonta en tiempos extras

Comunicaciones levantó el título del Apertura 2025 de Categoría Especial tras vencer 5-4 a Antigua GFC en tiempos extras en el Estadio Cementos Progreso. Axel De La Cruz fue la figura con un triplete que incluía el gol del título en el último minuto del alargue.

Los cremas remontaron un 3-4 adverso en el tiempo extra cuando todo parecía perdido. El capitán De La Cruz apareció con el quinto gol que le dio el campeonato a Comunicaciones, en un partido épico que se definió cuando los penales parecían inevitables tras el empate sin goles en la ida.