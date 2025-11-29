Cuilco hace historia y conquista su primer título en la Liga Femenina de Guatemala

El futbol femenino de Guatemala sumó este fin de semana un nuevo capítulo histórico, luego de que Cuilco levantara el trofeo del Torneo Apertura 2025 al vencer 2-1 a UNIFUT en la final de vuelta, resultado que dejó un marcador global de 4-1. El duelo se disputó en el Estadio Guillermo Slowing de Amatitlán, escenario donde el equipo huehueteco celebró el primer título de su historia.

Cuilco llegó con ventaja al partido decisivo tras imponerse en la ida, y supo manejar con inteligencia el encuentro para sellar una temporada inolvidable. La final se jugó con intensidad desde los primeros minutos, pero el conjunto debutante mostró carácter, orden y determinación para cerrar su primera campaña en la máxima categoría con una consagración impecable.

UNIFUT, uno de los equipos más tradicionales del país, intentó revertir la serie con presión alta y llegada constante, pero Cuilco respondió con solidez defensiva y eficiencia en ataque. Los dos goles del equipo huehueteco fueron un golpe decisivo que confirmó su superioridad a lo largo de la serie.

La victoria representa un logro histórico para una institución que apenas cumplió su temporada de debut en la Primera División Femenina. Cuilco demostró madurez competitiva y un crecimiento deportivo notable, sorprendiendo a propios y extraños con un rendimiento que le permitió concluir el torneo como el mejor equipo del semestre.

El futbol femenino nuevos protagonistas levantándose y peleando por los lugares de honor. Cuilco aprovechó cada oportunidad, construyó una identidad de juego y terminó celebrando un campeonato que ya marca un antes y un después para la institución.

La afición huehueteca celebró con emoción este logro histórico, acompañando al equipo desde las gradas y en los festejos posteriores. La comunión entre jugadoras, cuerpo técnico y seguidores reflejó la magnitud del triunfo y el impacto que este título tendrá para el deporte en la región.

Con la corona del Apertura 2025, Cuilco competirá ahora con el desafío de mantener el nivel y confirmar que lo logrado no fue casualidad. Lo conseguido en su temporada de debut es un impulso enorme para lo que viene, y un ejemplo del talento creciente dentro del balompié femenino nacional.