Comunicaciones vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Apertura

Así llegan Comunicaciones y Xelajú
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura
Comunicaciones busca levantarse de su derrota ante Malacateco en el Estadio Santa Lucía. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 4 goles marcados y con 5 en su arco.
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura
En la jornada anterior, Xelajú derrotó 3-1 a Cobán Imperial. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 empate y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 5 goles y le marcaron 8 en su arco.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 19 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Xelajú lo ganó por 3 a 0.
El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 20 puntos (5 PG – 5 PE – 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (7 PG – 4 PE – 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|45
|21
|13
|6
|2
|25
|2
|Mixco
|44
|21
|14
|2
|5
|14
|3
|Antigua GFC
|39
|21
|12
|3
|6
|14
|6
|Xelajú
|25
|21
|7
|4
|10
|2
|12
|Comunicaciones
|20
|21
|5
|5
|11
|-10
Horario Comunicaciones y Xelajú, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas