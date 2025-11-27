Comunicaciones vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Apertura

El juego entre Comunicaciones y Xelajú se disputará el próximo domingo 30 de noviembre por la fecha 22 del Apertura, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Cementos Progreso.

Así llegan Comunicaciones y Xelajú

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones busca levantarse de su derrota ante Malacateco en el Estadio Santa Lucía. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 4 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Xelajú derrotó 3-1 a Cobán Imperial. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 empate y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 5 goles y le marcaron 8 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 19 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Xelajú lo ganó por 3 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 20 puntos (5 PG – 5 PE – 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (7 PG – 4 PE – 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 45 21 13 6 2 25 2 Mixco 44 21 14 2 5 14 3 Antigua GFC 39 21 12 3 6 14 6 Xelajú 25 21 7 4 10 2 12 Comunicaciones 20 21 5 5 11 -10

Horario Comunicaciones y Xelajú, según país