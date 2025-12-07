Nueva Santa Rosa protagoniza remontada heroica y se corona campeón de la Primera División tras vencer 4-0 a San Pedro FC

Nueva Santa Rosa escribió una página dorada en su historia al conquistar el campeonato de la Primera División del Torneo Apertura 2025. El equipo santarroseño protagonizó una remontada épica al vencer 4-2 a San Pedro FC en el marcador global, tras caer 0-2 en el partido de ida disputado en San Marcos.

El Complejo Deportivo de Barberena fue testigo de una tarde mágica donde Nueva Santa Rosa no solo levantó el primer título de la categoría, sino que también aseguró el 50% del ascenso a la Liga Nacional. La final se definió en tiempos extras con un gol agónico que desató la euforia de la afición santarroseña.

Esta es la primera vez en la historia que Nueva Santa Rosa y San Pedro FC disputaban una final directa por el título de la Primera División, convirtiendo el encuentro en un duelo histórico para ambas instituciones.

Remontada en tiempos extras

Nueva Santa Rosa necesitaba remontar el 0-2 adverso del partido de ida para tener opciones de ser campeón. El equipo local salió con todo en busca de los goles que necesitaban, presionando desde el inicio ante su afición.

El primer gol del encuentro llegó al minuto 3 por intermedio de David Álvarez, marcador con el que se fueron al descanso. Posteriormente, Kevin Perea anotó al minuto 72 para establecer el 2-2 en el global.

El Autogol que sentenció

El primer tiempo extra de 15 minutos finalizó sin goles, manteniendo el empate 2-2 en el global. La tensión era máxima en el Complejo Deportivo de Barberena, donde ambos equipos buscaban el gol que los coronara campeones.

En el segundo tiempo extra, King León apareció con un disparo que rebotó en la cabeza del defensor de San Pedro y con un autogol se impuso el 3-2 en el global que puso a Nueva Santa Rosa al borde del título.

Cuando todo parecía sentenciado, llegó el cuarto gol con firma de autor de Jayson Montenegro en el último minuto de los tiempos extras, estableciendo el 4-2 definitivo en el marcador global. Nueva Santa Rosa selló su campeonato con una remontada épica.