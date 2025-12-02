Apertura 2025: Liga Nacional define horas y días de los partidos de cuartos de final

La Liga Nacional confirmó los horarios de las series de cuartos de final del Torneo Apertura 2025, después de sufrir cambios debido al partido de la final de la Copa Centroamericana.

Municipal terminó como el mejor equipo de la clasificación a cerrar en el primer lugar del Apertura 2025. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

La Liga Nacional confirmó ayer los nuevos horarios de las series de cuartos de final del Torneo Apertura 2025, después de sufrir cambios debido al partido de la final de la Copa Centroamericana entre Xelajú MC y Alajuelense, que se disputará este miéroles a las 20 horas.

Los dirigentes de los ocho clubes clasificados a la ronda final se reunieron ayer por la tarde, de forma virtual, con miembros de la Liga Nacional para acordar los horarios tanto de los juegos de ida como de vuelta de los cuartos de final.

De esa cuenta, Mictlán recibirá el sábado a Municipal, a partir de las 15 horas, y ese mismo día Malacateco enfrentará a Aurora FC en el estadio Santa Lucía, a las 19 horas.

Los juegos de ida de los cuartos continuarán el domingo, con el duelo entre Achuapa y Mixco, en el estadio Winston Pineda, a las 15 horas. La jornada se cerrará el lunes 8 de diciembre, a las 20 horas, con el partido entre Xelajú MC y Antigua GFC.

Los partidos de vuelta se jugarán el 10 y 11 de diciembre, mientras que las semifinales están previstas para el 14 la ida, y el 17 y 18 la vuelta. La final se disputará el 20 o 21 la ida, y el 27 o 28 la vuelta.

Partido de ida

6 de diciembre

  • Mictlán vs Municipal, 15 horas
  • Malacateco vs Aurora FC, 19 horas

7 de diciembre

  • Achuapa vs Mixco, 15 horas

8 de diciembre

  • Xelajú MC vs Antigua GFC, 20 horas

Partidos de vuelta

10 de diciembre

  • Aurora FC vs Malacateco, 14 horas
  • Municipal vs Mictlán, 20 horas

11 de diciembre

  • Mixco vs Achuapa, 15 horas
  • Antigua GFC vs Xelajú MC, 20 horas

