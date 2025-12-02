Amarini Villatoro hace historia como el tercer técnico guatemalteco en disputar una final internacional de Concacaf

Guatemala ha buscado, a lo largo de las décadas, hacerse un nombre en los torneos regionales avalados por la Concacaf. Municipal, Comunicaciones y Aurora han sabido levantar trofeos continentales o del área centroamericana, lo que ha mantenido viva la competitividad del país en la región.

Sin embargo, en el renglón de los directores técnicos nacionales, el privilegio de disputar una final internacional ha estado reservado solo para unos pocos. Tres, para ser exactos. Tres entrenadores que han cargado sobre sus hombros el peso de la historia y la ilusión de un país.

El pionero fue el legendario Carlos Enrique Wellman, un nombre que resuena con fuerza en el imaginario del aficionado crema. Tras un brillante paso como jugador de Comunicaciones, Wellman trasladó su talento a los banquillos. Con los albos conquistó un título de Liga y, en 1969, se convirtió en el primer técnico guatemalteco en dirigir una final internacional: la serie por la Copa de Campeones de la Concacaf ante el poderoso Cruz Azul.

A pesar del esfuerzo, el cetro quedó en manos del conjunto mexicano, tras un ajustado 1-0 en el juego de vuelta. No obstante, el hito quedó grabado para siempre.

Pasaron siete años para que otro entrenador nacional tocara la puerta de la gloria. En 1976, Jorge “el Grillo” Roldán llevó al histórico Aurora FC a disputar la Copa Fraternidad, un torneo exigente que se jugó en formato de todos contra todos, a dos vueltas, con gigantes como Saprissa, Águila, Alianza, Platense y Comunicaciones en competencia.

Tras 12 fechas memorables, Aurora se proclamó campeón con 17 puntos, producto de seis victorias, cinco empates y apenas una derrota. Un título trabajado, sólido y recordado como uno de los logros más prestigiosos del club y de un técnico guatemalteco.

Wellman, el primer finalista

Carlos "el Ronco" Wellman dirigió a Comunicaciones en la Copa de Campeones de la Concacaf y avanzó a la final al superar a Deportivo Universidad Centroamericana, de Nicaragua, y al Águila, de El Salvador.

En la serie por el título, los cremas se enfrentaron al Cruz Azul: igualaron 0-0 en el juego de ida, disputado en el estadio Mateo Flores, y cayeron por la mínima en la Ciudad de los Deportes, México.

El único campeón internacional

Jorge Roldán ganó uno de los títulos más prestigiosos de la época, al consagrarse en la Copa Fraternidad de 1976 con Aurora.

El "Grillo" dejó una huella imborrable en el conjunto aurinegro, con el que consiguió tres campeonatos de Liga y uno internacional. Además, es el único técnico guatemalteco que ha logrado un título internacional.

Villatoro, el tercero

Cuarenta y nueve años después, la historia vuelve a escribirse. Amarini Villatoro, nacido en Cobán y con cuatro títulos nacionales en su palmarés, se ha convertido en el tercer entrenador guatemalteco en llegar a la final de un torneo internacional avalado por la Concacaf. Y ahora está a un paso de inscribir su nombre junto al de Wellman y Roldán, e incluso de superarlos.

El empate 1-1 en el duelo de ida ante Liga Deportiva Alajuelense dejó abierta la gran final de la Copa Centroamericana de la Concacaf, cuyo desenlace se jugará mañana en territorio costarricense. Para Villatoro, es más que un partido: es la oportunidad de firmar su primer título internacional y consolidarse como el mejor técnico guatemalteco de la historia.