Iván Franco Sopegno da la cara por el fracaso de Comunicaciones y pide seguir para enderezar al equipo

Comunicaciones afronta uno de los capítulos más oscuros de su historia deportiva. El club más laureado del futbol guatemalteco cerró el Apertura 2025 en el último lugar de la clasificación, firmando un fracaso sin precedentes que no solo lo dejó fuera de la disputa por el título, sino que también amplió a dos años su sequía sin campeonatos.



El golpe no es aislado: sus números, rendimiento y desconexión futbolística reflejan una crisis estructural que ya no puede esconderse.

El problema inmediato es aún más alarmante. Los cremas iniciarán el Clausura en zona directa de descenso a la Liga Primera División, un escenario impensable hace apenas algunos torneos. Más allá de la presión deportiva, la institución enfrentará un desafío de gestión: reforzar un plantel que no compitió, revisar decisiones deportivas recientes y, sobre todo, recomponer un ambiente interno que ha mostrado fragilidad.



Tras la derrota 1-0 ante Xelajú MC, el técnico Iván Franco Sopegno —el entrenador más exitoso en la historia del club— fue autocrítico al reconocer que el equipo nunca estuvo a la altura del campeonato.



“No fue lo que queríamos. Sabemos lo que significa esta institución. No fue un buen campeonato… le pedimos disculpas a la afición porque este torneo no hemos estado a la altura”, admitió.



El argentino, que acumula cinco títulos en nueve finales dirigidas, ha sido convocado en los dos últimos torneos como “bombero”, para enderezar el rumbo en plena competencia, sin éxito. Esta vez, sin embargo, el reto es mayor: no se trata de pelear por semifinales, sino de evitar el descenso.



Fractura estructural



El discurso de Sopegno también desnuda un problema de construcción de plantel. El técnico aseguró que, una y otra vez, ha tomado equipos ya armados y con limitaciones evidentes.



“Siempre me ha tocado entrar a batear. Pero tenemos identificados cuáles fueron los problemas… Estamos en una realidad que no es la nuestra, pero estamos en condiciones de revertir”, aseguró.

Iván Franco Sopegno tiene el deseo de continuar al frente de Comunicaciones para el torneo Clausura. (Foto Prensa Libre: Cortesía)-



Sopegno expresó su deseo de continuar, convencido de que puede enderezar el proyecto: “Espero tener la oportunidad, porque la quiero revertir. Me gustaría tener este reto. Sé que tengo las capacidades y a los jugadores, y aseguro que Comunicaciones será otro equipo en el siguiente campeonato”.



El margen de error desapareció. Comunicaciones empezará el Clausura obligado a sumar desde la primera jornada y a recomponer su identidad futbolística. El riesgo de descenso no es solo deportivo, representa un golpe institucional difícil de dimensionar para un club acostumbrado a pelear títulos, no a luchar por la permanencia.



La directiva deberá actuar con urgencia y precisión. La afición exige respuestas. El vestuario necesita liderazgo y el club, más que nunca, requiere una reconstrucción profunda. El Apertura dejó una advertencia clara: si Comunicaciones no reacciona, lo impensable podría convertirse en realidad.