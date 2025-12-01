“Se nos cae la cara de vergüenza”, expresó Érick González luego de que Comunicaciones cerrara en el último lugar del torneo Apertura

La fase regular del Torneo Apertura 2025 concluyó este domingo 30 de noviembre con la jornada 22, en la que los seis encuentros se disputaron de manera simultánea para definir quién se quedaría con el liderato del certamen y los ocho clasificados a la fase final del balompié guatemalteco.

En contraste con la emoción de la clasificación, se confirmó el gran fracaso de Comunicaciones, una de las instituciones con mayor historia en el fútbol nacional. El cuadro crema cerró el torneo en la última posición de la tabla, con apenas 20 puntos en 22 jornadas, firmando así la peor campaña en sus 76 años de historia.

La temporada estuvo marcada por la inconsistencia y los cambios sin rumbo del cuadro albo. Hubo modificación en el cuerpo técnico, pero el equipo nunca logró levantar ni en lo colectivo ni en lo individual. A falta de una fecha para el cierre, ya estaba completamente eliminado de la lucha por el título.

Comunicaciones había quedado fuera de la fase final en torneos anteriores, como el Clausura 2006, Clausura 2007, Apertura 2017 y Clausura 2018; sin embargo, nunca había finalizado en el último lugar, como ocurrió en esta ocasión, lo cual es un rotundo fracaso para el cuadro crema.

Al finalizar el encuentro, el defensa nacional Erick González declaró en conferencia de prensa: “Triste y decepcionado por el torneo y la forma en que terminamos. El equipo no está bien desde hace un par de torneos atrás. Ha habido una transición con cambios en la directiva, jugadores y muchas cosas que nos han llevado hasta este punto. Estamos decepcionados y avergonzados; es difícil este momento y terminar en último lugar, se nos cae la cara de vergüenza”.

El jugador también ofreció disculpas a la afición: “Sabíamos que iba a ser un ambiente hostil, pero los aficionados estuvieron ahí, cantando a nuestro favor y apoyándonos. Les pedimos una disculpa”.

Sobre las expectativas generadas al inicio del torneo, González agregó: “Al inicio se había generado una buena expectativa con el cuerpo técnico que llegó, pero no funcionó. Vino el profe Iván con un cambio de chip, sin embargo, tampoco dio resultado”.

Para cerrar, el defensa crema fue claro: “Comunicaciones quedó en último lugar, pero sigue siendo Comunicaciones. No hay que manchar la historia del club”.