Crisis de comunicaciones: Recuento de las ocasiones en que los albos no han logrado clasificar a una fase final

Lo que inició como un proyecto renovador para el Apertura 2025, con la llegada del entrenador mexicano Roberto Hernández al banquillo albo, terminó convirtiéndose en un auténtico fracaso para la institución crema.

Hernández, quien asumió con la promesa de devolver al campeonato a los cremas, apenas pudo sumar 11 puntos en 12 jornadas, lo que precipitó su salida. En su lugar llegó Iván Franco Sopegno, un viejo conocido de la afición, pero ni su regreso pudo enderezar el rumbo de los capitalinos.

Este domingo, el cuadro albo consumó su fracaso al caer 2-0 frente a Malacateco en el estadio Santa Lucía, por la jornada 21, quedando matemáticamente eliminado de la fase final del torneo local.

Comunicaciones llegaba con la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones, pero se mostró sin ideas, sin reacción y con una imagen muy lejos de la grandeza que lo ha caracterizado. Con esta derrota, se esfumaron las posibilidades de meterse entre los mejores ocho equipos del torneo y estar en la fiesta grande del balompié nacional.

La eliminación en el Apertura 2025 marca otro capítulo oscuro en la historia del club crema, siendo la quinta ocasión en la era de los torneos cortos en que los cremas no logran clasificar a la pelea por el título:

Clausura 2006: dirigidos por el argentino Miguel Ángel Brindisi, novenos con 16 puntos.

Clausura 2008: bajo Marlon Iván León, octavos con 20 puntos.

Apertura 2017: con Ronald González, séptimos con 22 puntos.

Clausura 2018: dirigidos por Willy Coito Olivera, sumaron 22 puntos.

Apertura 2025: eliminación consumada en la jornada 21, a falta de una fecha para concluir la fase regular.

Más allá de quedar fuera de la fase final, el panorama es aún más preocupante: Comunicaciones está comprometido en la lucha por el descenso para el próximo torneo.

Un club que históricamente ha sido sinónimo de títulos y protagonismo torneo tras torneo, hoy enfrenta una realidad muy distinta. En el Clausura 2026, los albos lucharán por no perder la categoría.