VIDEO | Así fue la batalla campal entre Municipal y Antigua GFC al finalizar el juego en El Trébol

El partido entre Municipal y Antigua GFC, correspondiente a la jornada 21, terminó con un altercado que rápidamente se volvió el foco de atención de la fecha. Tras el pitazo final, jugadores de ambos equipos protagonizaron una trifulca que se extendió varios minutos dentro del terreno de juego del estadio de El Trébol.

Según los videos captados por aficionados y medios presentes, el incidente comenzó con discusiones fuertes entre futbolistas de ambos lados. En cuestión de segundos, los reclamos verbales escalaron al intercambio de empujones y golpes, generando una batalla campal que obligó a la intervención del personal de seguridad.

Los principales involucrados fueron los hermanos Óscar y Diego Santis, jugadores de Antigua GFC. Ambos aparecieron en los registros audiovisuales discutiendo y encarando a rivales de Municipal, lo que desencadenó una serie de confrontaciones más intensas entre varios futbolistas.

Uno de los momentos más llamativos del altercado ocurrió cuando Diego Santis lanzó una patada hacia el defensor escarlata Darwin Torres. En las imágenes se observa al jugador de Antigua extender la pierna hacia el central, antes de retirarse rápidamente de la zona del conflicto mientras el resto de jugadores intervenía.

Por su parte, Darwin Torres también fue protagonista dentro del tumulto. El defensa uruguayo apareció en varios videos enfrentando verbalmente y después físicamente a Óscar Santis, mientras otros futbolistas intentaban separarlos. El intercambio entre ambos contribuyó a que el desorden se extendiera por varios metros dentro del campo.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el informe arbitral final, el cual será clave para determinar las sanciones correspondientes. El acta del árbitro definirá la magnitud de las consecuencias disciplinarias para los jugadores involucrados y para ambos clubes, tomando en cuenta la evidencia difundida en redes sociales.

Este nuevo episodio se suma a la larga historia de duelos intensos entre Municipal y Antigua GFC, equipos que en los últimos años han protagonizado enfrentamientos de alto ritmo y tensión. En su último choque previo, disputado en la jornada 21 del Apertura 2025, los rojos se llevaron la victoria 2-1 gracias a un gol de César Archila.

La Liga Nacional deberá analizar el material disponible y el informe arbitral para determinar las sanciones que correspondan. Mientras tanto, el altercado del sábado deja abierta la discusión sobre el manejo de la disciplina en los tramos finales del torneo y el comportamiento de los futbolistas dentro del terreno de juego.