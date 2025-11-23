Apertura 2025 | Así queda la tabla de posiciones tras los triunfos de Mixco, Mictlán y Municipal en la jornada 21

La jornada 21 del Torneo Apertura 2025 dejó movimientos importantes en la parte alta de la clasificación, especialmente con las victorias de Mixco y Municipal, que continúan firmes en su lucha por finalizar la fase regular en lo más alto. Aunque aún restan dos partidos por disputarse este domingo 23 de noviembre, la tabla ya refleja cambios decisivos que comienzan a perfilar el cierre del campeonato.

Mixco dio un golpe de autoridad al derrotar 4-1 al Deportivo Achuapa, resultado que le permite consolidarse en el primer lugar con 44 puntos. Los chicharroneros, que ya venían firmando un torneo notable, ampliaron su ventaja momentánea y siguen dependiendo únicamente de sí mismos para asegurar el liderato general a falta de una jornada.

En el segundo lugar aparece Municipal con 42 puntos, luego de vencer 2-1 a Antigua GFC en el partido más atractivo del sábado. Los rojos consiguieron una victoria dramática en los minutos finales, resultado que les permite seguir a solo dos puntos del líder y mantener viva la posibilidad de arrebatarle el primer puesto a Mixco en la última fecha.

Antigua GFC, que llegaba a esta jornada como escolta, cayó al tercer lugar con 39 puntos. El equipo colonial no pudo sostener el empate en el estadio de El Trébol y ahora queda a cinco unidades de la cima, dependiendo de lo que ocurra en la fecha final y de los resultados pendientes para intentar volver al segundo puesto.

Aurora, pese a su derrota 4-0 en su visita a Mictlán, permanece en la cuarta posición con 36 puntos. El conjunto auriazul ya tiene asegurado su lugar dentro de los clasificados, aunque la caída lo aleja de los primeros tres lugares y complica su aspiración de cerrar entre los líderes.

En la zona media se encuentra Malacateco con 28 puntos, seguido por Xelajú con 25 y Achuapa con 24 unidades. Mictlán, luego de su goleada ante Aurora, subió a 23 puntos y comparte esa cifra con Marquense, mientras que Cobán Imperial se mantiene con 22 tras su derrota ante Xelajú en la jornada previa.

En la parte baja aparecen Comunicaciones con 20 puntos y Guastatoya con 18, ambos pendientes de su partidos de este domingo. Los cremas visitan a Malacateco, mientras que los pechoamarillos recibirán a Marquense, duelos que podrían modificar las posiciones del undécimo y duodécimo lugar.

A falta de dos encuentros para completar la fecha, la tabla aún puede sufrir variaciones, pero lo cierto es que Mixco y Municipal han tomado ventaja en la lucha por cerrar como líderes. La definición de la fase regular promete emociones fuertes, especialmente en la parte alta, donde todo se resolverá en la última jornada.