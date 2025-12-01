Selección Femenina de Guatemala debuta con goleada 4-1 ante Bermudas y lidera su grupo rumbo al Concacaf W 2026

La Selección Nacional Femenina de Guatemala comenzó con el pie derecho la ronda preliminar rumbo al Campeonato Concacaf W 2026, luego de imponerse este lunes 1 de diciembre con autoridad 4-1 a Bermudas en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Con este triunfo, la Azul y Blanco asumió el liderato del grupo C gracias a su mejor diferencia de goles, superando a Costa Rica y a la propia Bermudas, que también registran tres unidades. En este grupo también participan las selecciones de Granada e Islas Caimán, lo que convierte cada partido en un paso crucial hacia la clasificación.

Desde el inicio, Guatemala mostró una propuesta ofensiva clara y sostenida. Con Ana Lucía Martínez como eje del ataque, la Bicolor necesitó apenas cuatro minutos para abrir el marcador gracias a María Amanda Monterroso, quien aprovechó un pase filtrado para definir con precisión. El dominio se mantuvo y al minuto 19, Dina Polanco amplió la ventaja con una jugada bien elaborada que culminó dentro del área rival.

Aunque Guatemala controló la posesión y las llegadas, las dirigidas por Karla Maya cayeron por momentos en imprecisiones y ansiedad, lo que les impidió concretar más oportunidades claras antes del descanso. Aun así, el volumen de juego ofensivo se sostuvo.

En la segunda mitad, el equipo retomó su orden y agresividad. Monterroso firmó su doblete con un potente remate de larga distancia que significó el 3-0. Más tarde, al minuto 75, Ana Lucía Martínez convirtió un penalti que colocó el 4-0. Bermudas descontó al 77’ por medio de Eva Frazzoni, aprovechando un descuido defensivo.

Ana Lucía Martínez, lideró la primera victoria de Guatemala rumbo al Premundial de la Concacaf W 2026. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza).

Guatemala volverá a la acción el 27 de febrero de 2026, cuando reciba a Granada. Solo el primer lugar del grupo avanzará al Premundial, instancia donde ya esperan Estados Unidos y Canadá, por lo que cada punto será determinante para cumplir el objetivo.