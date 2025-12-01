Comunicaciones y su fracaso en el torneo Apertura que lo deja en zona de descenso para el Clausura 2026

Los cremas cerraron el Apertura 2025 como su peor torneo en la historia y arrancarán el Clausura en zona de descenso

Herberth Marroquín

Comunicaciones terminó en la última posición del Torneo Apertura 2025. (Foto Prensa Libre: Comunicaciones).

Comunicaciones vivió un semestre para el olvido en el Torneo Apertura 2025, consumando uno de los peores capítulos de su historia en el futbol guatemalteco.

El cuadro albo cerró su participación con una derrota frente a Xelajú MC 0-1 en la última jornada, confirmando un fracaso historcio y que preocupa a una de las instituciones más laureadas del balompié nacional.

El equipo dirigido por el argentino Iván Franco Sopegno, quien asumió el mando a mitad del torneo tras la destitución de Roberto Hernández, no logró enderezar el rumbo y terminó firmando números alarmantes en las 22 fechas. Los albos quedaron sin opciones de clasificar a la liguilla desde la penúltima fecha, tras caer ante Malacateco, quedando fuera de la fase final por quinta ocasión en su historia, en 52 torneos cortos.

Erick González, jugador de Comunicaciones, lamenta la situación de los albos en este torneo Apertura 2025, donde quedaron últimos. (Foto Prensa Libre: Comunicaciones).

Los cremas firmaron un mal torneo en todos los ámbitos. En lo colectivo e individual, el rendimiento fue insuficiente. Los refuerzos que llegaron para fortalecer la plantilla no respondieron a las expectativas, y el equipo nunca encontró regularidad durante el certamen.

Durante las 22 jornadas, Comunicaciones sumó apenas 20 puntos, producto de 5 victorias, 5 empates y 12 derrotas, con 15 goles a favor y 26 en contra, para una diferencia negativa de -11. Un dato revelador: el equipo no logró hilar dos triunfos consecutivos en todo el torneo.

Acostumbrados históricamente a pelear por el título torneo tras torneo, ahora el panorama para el Clausura 2026 es inédito y alarmante, en donde Comunicaciones iniciará en zona de descenso, por lo que el objetivo principal será salir de esa posición lo antes posible.

La presión será máxima desde la primera jornada, en un torneo donde cada punto será vital para evitar una crisis mayor en la institución blanca.

Herberth Marroquín

