Xelajú MC vs Alajuelense: Los Superchivos definen los últimos detalles para la final de vuelta

Tras cerrar el Torneo Apertura del 2025 con una victoria clave sobre Comunicaciones, que aseguró su clasificación a la liguilla, elXelajú MC centra ahora toda su atención en el desafío más importante de su historia reciente: la final de vuelta de la Copa Centroamericana del 2025.

Los Superchivos recibirán este miércoles 3 de diciembre a Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Cementos Progreso, escenario donde el cuadro altense ha disputado sus partidos como local en el certamen internacional y se mantiene invicto, con tres triunfos y un empate.

El ambiente promete ser electrizante, con entradas agotadas y una afición que sueña con celebrar el primer título internacional del club.

En el encuentro de ida, disputado en el estadio Alejandro Morera Soto, el marcador finalizó 1-1, resultado que deja a Xelajú con una ligera ventaja gracias al gol de visitante anotado por Jesús “Chucho” López. Esto significa que un empate sin goles en la vuelta coronaría al equipo quetzalteco como campeón.

Sin embargo, si el marcador global permanece igualado tras los 90 minutos, el título se definirá en tiempos extra y, de ser necesario, en penales.

La cita está programada para las 20.00 horas, en un duelo que enfrentará a un Alajuelense decidido a conquistar el tricampeonato y a un Xelajú MC que busca escribir una página dorada en su historia. Todo está listo para una noche que podría convertirse en inolvidable para la afición altense.