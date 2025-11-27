Xelajú vs Alajuelense: ¿Vale o no el gol de visita en la serie final de la Copa Centroamericana?

La noche del miércoles 26 de noviembre se disputó la ida de la gran final de la Copa Centroamericana 2025, entre Xelajú MC y Liga Deportiva Alajuelense. Los primeros 90 minutos de esta serie decisiva terminaron con empate 1-1 en el estadio Alejandro Morera Soto, en Costa Rica.

El encuentro dejó un buen sabor de boca para los aficionados, con ambos equipos buscando el arco rival desde los primeros compases del partido. En la primera parte, el cuadro local fue superior y generó las ocasiones más claras, pero se topó con la figura del portero Rúben Darío Silva, quien se convirtió en el héroe de la noche al detener dos penaltis que mantuvieron con vida a los quetzaltecos.

En la segunda mitad, los dirigidos por Amarini Villatoro adelantaron líneas y mostraron una mejor versión. Esa insistencia tuvo premio al minuto 54, cuando Antonio de Jesús López abrió el marcador desde el punto penal, dándole a Xelajú un gol clave en esta gran final. Sin embargo, Alajuelense reaccionó y logró el empate, dejando todo abierto para el partido de vuelta.

Para el cuadro superchivo, este resultado es muy positivo, ya que la serie se definirá en casa el próximo miércoles 3 de diciembre, en el estadio Cementos Progreso, de la zona 6, donde además el conjunto altense cuenta con una ventaja importante: el gol de visita.

¿Vale el gol de visita en la final?

Sí. Durante las fases anteriores, el gol de visitante ha sido criterio de desempate, y en esta final también aplica. Si el marcador global queda igualado al término del tiempo reglamentario en el partido de vuelta, se determinará al campeón de la siguiente manera:

•Mayor cantidad de goles convertidos como visitante en los dos partidos.

Esto significa que, si el encuentro en Guatemala termina 0-0, Xelajú MC será campeón gracias al gol anotado en Costa Rica. En cambio, si el empate es 2-2 o con más goles, el título será para Alajuelense por tener más tantos fuera de casa. Si el marcador vuelve a ser 1-1, se jugará tiempo extra y el gol de visita dejará de contar. De persistir la igualdad, todo se definirá en penales.

Con este panorama, el gol de “Chucho” López en tierras ticas cobra gran valor: dónde los chivos están a 90 minutos de lograr un hecho histórico, al poder conquistar su primer título internacional.