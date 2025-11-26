Xelajú MC logra un valioso empate en Costa Rica con gran actuación de Darío Silva al detener dos penaltis

En un partido vibrante y lleno de emociones, Xelajú MC logró un empate 1-1 frente a Liga Deportiva Alajuelense en el juego de ida de la gran final de la Copa Centroamericana, disputado en suelo costarricense.

La gran figura del encuentro fue el arquero de los superchivos, Rubén Darío Silva, quien se convirtió en héroe al detener dos penales en la primera mitad: el primero, al minuto 12, ante Joel Campbell, y el segundo, al 30, frente a Celso Borges, manteniendo con vida a su equipo en los momentos más críticos del compromiso.

El primer tiempo estuvo marcado por la intensidad y las oportunidades para ambos conjuntos, con llegadas peligrosas como el potente disparo de Wilvin Tebalán al 36, que obligó al portero local Brayan Mora a enviar el balón al tiro de esquina. En la segunda mitad, los altenses mostraron una propuesta más ofensiva y lograron abrir el marcador al minuto 55, gracias a Jesús “Chucho” López, quien convirtió desde el punto penal para abrir el marcador.

Sin embargo, la alegría duró poco, ya que, al 66, el mexicano Rolando Cisneros empató para Alajuelense con un remate que pegó en el poste y terminó entrando tras un desafortunado rebote entre las piernas del meta chivo.

Los últimos minutos fueron de infarto, con llegadas constantes en ambos arcos. Derrikson Quirós avisó al 82 con un disparo desviado, mientras que Steven Cárdenas exigió a Mora con un potente remate al 84.

Por su parte, Alajuelense también estuvo cerca del segundo gol con un cabezazo de Alexis Gamboa al 85 y luego un intento de Xelajú por intermedio de Elmer Cardoza al 87, que nuevamente encontró la respuesta de Brayan Mora portero local, pero fue el arquero guatemalteco que coronó su actuación con una atajada monumental en el cierre del partido, asegurando el empate para los visitantes.

Las atajadas de Rubén Silva fueron cruciales para Xelajú en la Final de Ida 🛡️



Con este resultado, la serie queda abierta para el duelo definitivo, el próximo miércoles 3 de diciembre, a jugarse en el estadio Cementos Progreso, donde Xelajú MC buscará hacer historia al conquistar su primer título internacional, mientras que Alajuelense intentará alcanzar el tricampeonato centroamericano.

26 de noviembre 2025, 21:51h ¡Termina el encuentro en Costa Rica !



Xelajú MC logra un empate valioso ante Alajuelense

¡Termina el encuentro!



26 de noviembre 2025, 21:30h ¡Alajuelense logra el empate!



El mexicano Rolando Cisneros pone el encuentro 1-1 ante Xelajú MC, en la ida de la final de la Copa Centroamericana.

¡Gool de Alajuelense! ⚽



Minuto 65: Rolando Cisnero consigue el gol del empate contra Xelajú MC.



26 de noviembre 2025, 21:25h Así fue el gol de Jesús López



Revive el gol de los Superchivos frente al Alajuelense

GOL DE XELAJÚ 🇬🇹



26 de noviembre 2025, 21:15h ¡Xelajú se pone arriba en el marcador en la gran final !



"Chucho" López pone en ventaja al cuadro de Xelajú desde el punto de penalti ganan los chivos 0-1

#Deportes l ¡Gooooooool de Xelajú MC!



26 de noviembre 2025, 21:10h En desarrollo el segundo tiempo



Arrancan los segundos 45 minutos entre Xelajú MC y Alajuelense.

#Copacentroamericana | ¡Comienza el segundo tiempo!



Se juegan los segundos 45 minutos de la gran final entre Alajuelense y Xelajú MC.



26 de noviembre 2025, 20:54h ¡Finaliza el primer tiempo!



Alajuelense y Xelajú MC cierran los primeros 45 minutos con un empate sin goles en la ida de la gran final de la Copa Centroamericana.

#copacentroamericana2025 Termina los primeros 45 minutos con un empate sin goles en la ida de la gran final de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Xelajú MC. Detalles en primer comentario.



26 de noviembre 2025, 20:35h ¡Otro Penal fallado de los locales !



Darío Silva detiene otro penalti al minuto 30, esta vez ejecutado por el capitán Celso Borges.

26 de noviembre 2025, 20:20h ¡Penal fallado!



Minuto 12 Dario Silva le ataja un penal al delantero tico Joel Campbell el marcador sigue 0-0.

#CopaCentroamericana Atajadón del portero chivo Darío Silva; ataja un penalti a Joel Campbell. El marcador sigue 0-0 en la final de ida de la Copa Centroamericana. Detalles aquí https://t.co/vyMAboXIBI



26 de noviembre 2025, 20:02h Arranca el juego en el estadio Alejandro Morera Soto



Los chivos comienzan la aventura de la la gran final de la Copa Centroamerica 2025 frente al Alajuelense.

26 de noviembre 2025, 19:52h Afición chiva se hace presente en Costa Rica

Un gran número de aficionados de los Superchivos se hacen presentes en el estadio Manuel Morera Soto para apoyar a su equipo en la final de ida de la Copa Centroamérica.

#CopaCentroamericana l Afición altense se hizo presente en el estadio Alejandro Morera Soto para apoyar a su equipo en la final de la Copa Centroamericana 2025.https://t.co/vyMAboYgrg



26 de noviembre 2025, 19:40h Alineación de Xelajú MC

Este es el once de Amarini Villatoro para el encuentro de ida de la gran final de la Copa Centroamerica 2025.