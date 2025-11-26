EN DIRECTO
Xelajú MC logra un valioso empate en Costa Rica con gran actuación de Darío Silva al detener dos penaltis
Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú MC empataron 1-1 en el juego de ida de la gran final de la Copa Centroamerica disputado en el estadio Alejandro Morera Soto.
Jorge Aparicio disputa el esférico en el encuentro de ida de la gran final de la Copa Centroamericana.(Foto Presa Libre: AFP).
En un partido vibrante y lleno de emociones, Xelajú MC logró un empate 1-1 frente a Liga Deportiva Alajuelense en el juego de ida de la gran final de la Copa Centroamericana, disputado en suelo costarricense.
La gran figura del encuentro fue el arquero de los superchivos, Rubén Darío Silva, quien se convirtió en héroe al detener dos penales en la primera mitad: el primero, al minuto 12, ante Joel Campbell, y el segundo, al 30, frente a Celso Borges, manteniendo con vida a su equipo en los momentos más críticos del compromiso.
El primer tiempo estuvo marcado por la intensidad y las oportunidades para ambos conjuntos, con llegadas peligrosas como el potente disparo de Wilvin Tebalán al 36, que obligó al portero local Brayan Mora a enviar el balón al tiro de esquina. En la segunda mitad, los altenses mostraron una propuesta más ofensiva y lograron abrir el marcador al minuto 55, gracias a Jesús “Chucho” López, quien convirtió desde el punto penal para abrir el marcador.
Sin embargo, la alegría duró poco, ya que, al 66, el mexicano Rolando Cisneros empató para Alajuelense con un remate que pegó en el poste y terminó entrando tras un desafortunado rebote entre las piernas del meta chivo.
Los últimos minutos fueron de infarto, con llegadas constantes en ambos arcos. Derrikson Quirós avisó al 82 con un disparo desviado, mientras que Steven Cárdenas exigió a Mora con un potente remate al 84.
Por su parte, Alajuelense también estuvo cerca del segundo gol con un cabezazo de Alexis Gamboa al 85 y luego un intento de Xelajú por intermedio de Elmer Cardoza al 87, que nuevamente encontró la respuesta de Brayan Mora portero local, pero fue el arquero guatemalteco que coronó su actuación con una atajada monumental en el cierre del partido, asegurando el empate para los visitantes.
Con este resultado, la serie queda abierta para el duelo definitivo, el próximo miércoles 3 de diciembre, a jugarse en el estadio Cementos Progreso, donde Xelajú MC buscará hacer historia al conquistar su primer título internacional, mientras que Alajuelense intentará alcanzar el tricampeonato centroamericano.
Xelajú MC logra un empate valioso ante Alajuelense
¡Alajuelense logra el empate!
El mexicano Rolando Cisneros pone el encuentro 1-1 ante Xelajú MC, en la ida de la final de la Copa Centroamericana.
Minuto 65: Rolando Cisnero consigue el gol del empate contra Xelajú MC.
Así fue el gol de Jesús López
Revive el gol de los Superchivos frente al Alajuelense
¡Xelajú se pone arriba en el marcador en la gran final !
"Chucho" López pone en ventaja al cuadro de Xelajú desde el punto de penalti ganan los chivos 0-1
En desarrollo el segundo tiempo
Arrancan los segundos 45 minutos entre Xelajú MC y Alajuelense.
Se juegan los segundos 45 minutos de la gran final entre Alajuelense y Xelajú MC.
¡Finaliza el primer tiempo!
Alajuelense y Xelajú MC cierran los primeros 45 minutos con un empate sin goles en la ida de la gran final de la Copa Centroamericana.
¡Otro Penal fallado de los locales !
Darío Silva detiene otro penalti al minuto 30, esta vez ejecutado por el capitán Celso Borges.
¡Penal fallado!
Minuto 12 Dario Silva le ataja un penal al delantero tico Joel Campbell el marcador sigue 0-0.
Arranca el juego en el estadio Alejandro Morera Soto
Los chivos comienzan la aventura de la la gran final de la Copa Centroamerica 2025 frente al Alajuelense.
Afición chiva se hace presente en Costa Rica
Un gran número de aficionados de los Superchivos se hacen presentes en el estadio Manuel Morera Soto para apoyar a su equipo en la final de ida de la Copa Centroamérica.
Alineación de Xelajú MC
Este es el once de Amarini Villatoro para el encuentro de ida de la gran final de la Copa Centroamerica 2025.
