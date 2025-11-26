Guastatoya fue superado fácilmente y cayó 3-0 contra Municipal

José Mena se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Municipal fue importante por convertir 1 gol.
Otro jugador importante en el partido fue Rodrigo Saravia. El mediocampista de Municipal fue el autor de 1 gol.
El director técnico de Municipal, Mario Acevedo, planteó una estrategia 5-4-1 con Kenderson Navarro en el arco; Pedro Altán, Aubrey David, Nicolás Samayoa, José Mena y César Calderón en la línea defensiva; César Archila, John Méndez, Rodrigo Saravia y Jonathan Franco en el medio; y Eddie Hernández en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Pablo Centrone se pararon con un esquema 4-5-1 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Denilson Sánchez, Keyner Agustín, Emanuel Yori y Nelson García en defensa; Keyshwen Arboine, Marlon Sequén, Samuel Garrido, Yordin Hernández y José Almanza en la mitad de cancha; y Víctor Ávalos en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio Manuel Felipe Carrera fue Cristopher Corado.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 45 puntos y primero en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 21 unidades y ocupa el décimo primer lugar en el torneo.
Cambios en Municipal
- 45′ 2T – Salió John Méndez por Jefry Bantes
- 67′ 2T – Salieron Eddie Hernández por José Martínez y Rodrigo Saravia por Rudy Barrientos
- 74′ 2T – Salió César Archila por Yasnier Matos
- 77′ 2T – Salió Pedro Altán por Cristian Hernández
Amonestado en Municipal:
- 6′ 2T Pedro Altán (Conducta antideportiva)
Cambios en Guastatoya
- 57′ 2T – Salió Samuel Garrido por Víctor Armas
- 63′ 2T – Salieron Keyshwen Arboine por Gilder Cruz, Nelson García por Ariel Lon y Marlon Sequén por Yordi Aguilar
Amonestados en Guastatoya:
- 17′ 1T Samuel Garrido (Conducta antideportiva), 8′ 2T Rubén Escobar (Conducta antideportiva) y 33′ 2T Emanuel Yori (Conducta antideportiva)