Guastatoya fue superado fácilmente y cayó 3-0 contra Municipal

En un partido bastante movido por la fecha 20 del Apertura, Municipal le pasó por encima a Guastatoya con un 3-0. Municipal tomó la ventaja a través de Rodrigo Saravia con un remate que perforó las redes rivales al minuto 11 del segundo tiempo. Esa diferencia se estiró a los 25 minutos cuando Jefry Bantes facturó un golazo tras una jugada en la misma etapa. Y a los 36’ de la misma parte, una jugada de José Mena terminó consolidando el 3-0 como resultado irrevocable.

José Mena se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Municipal fue importante por convertir 1 gol.

Otro jugador importante en el partido fue Rodrigo Saravia. El mediocampista de Municipal fue el autor de 1 gol.

El director técnico de Municipal, Mario Acevedo, planteó una estrategia 5-4-1 con Kenderson Navarro en el arco; Pedro Altán, Aubrey David, Nicolás Samayoa, José Mena y César Calderón en la línea defensiva; César Archila, John Méndez, Rodrigo Saravia y Jonathan Franco en el medio; y Eddie Hernández en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Pablo Centrone se pararon con un esquema 4-5-1 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Denilson Sánchez, Keyner Agustín, Emanuel Yori y Nelson García en defensa; Keyshwen Arboine, Marlon Sequén, Samuel Garrido, Yordin Hernández y José Almanza en la mitad de cancha; y Víctor Ávalos en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Manuel Felipe Carrera fue Cristopher Corado.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 45 puntos y primero en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 21 unidades y ocupa el décimo primer lugar en el torneo.

Cambios en Municipal

45′ 2T – Salió John Méndez por Jefry Bantes

67′ 2T – Salieron Eddie Hernández por José Martínez y Rodrigo Saravia por Rudy Barrientos

74′ 2T – Salió César Archila por Yasnier Matos

77′ 2T – Salió Pedro Altán por Cristian Hernández

Amonestado en Municipal:

6′ 2T Pedro Altán (Conducta antideportiva)

Cambios en Guastatoya

57′ 2T – Salió Samuel Garrido por Víctor Armas

63′ 2T – Salieron Keyshwen Arboine por Gilder Cruz, Nelson García por Ariel Lon y Marlon Sequén por Yordi Aguilar

Amonestados en Guastatoya: