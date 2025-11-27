“Si nos hubiéramos animado un poquito, liquidábamos la serie acá”, expresó Amarini Villatoro tras el empate de Xelajú MC

Los Superchivos consiguieron un empate valioso en el partido de ida de la gran final de la Copa Centroamericana 2025, luego de igualar 1-1 frente a la Liga Deportiva Alajuelense, en el estadio Alejandro Morera Soto, en Costa Rica.

En un encuentro donde la atmósfera de la afición de ambos equipos fue excepcional desde el inicio, la mayoría de los aficionados ticos, por ser locales, le dieron la bienvenida a su equipo con un tifo y un estadio que vivía una auténtica fiesta.

Ya en las acciones del juego, el encuentro no defraudó: fue un duelo intenso por parte de ambos equipos. El guardameta chivo, Rubén Darío Silva, se convirtió en la gran figura del partido al tapar dos penaltis en la primera mitad, en la que el cuadro local generó más peligro, mientras que los visitantes tuvieron dos llegadas claras.

El cuadro chivo cambió un poco más el chip y, en la segunda parte, inició con todo. Al minuto 53, se encontró con un penalti que fue bien ejecutado por una de las figuras del certamen, el centrocampista Jesús "Chucho" López.

Sin embargo, ya con la ventaja, intentó ampliarla, pero se encontró con la respuesta de un equipo de Alajuelense que buscó el empate y lo consiguió 12 minutos después, por intermedio de Ronaldo Cisneros. El partido continuó con llegadas de ambos conjuntos, que intentaron adelantarse en el marcador, pero se toparon con las intervenciones de los porteros Rubén Darío Silva y Brayan Mora, quienes fueron determinantes para sus equipos.

Tras finalizar el encuentro, el técnico superchivo, Amarini Villatoro, valoró el empate logrado en condición de visitante: “Bueno, el resultado ya está, como empezamos… bueno, tal vez no como empezamos, porque hay cierta ventaja en nosotros por el gol de visita.”

También mencionó que se viene el partido más importante: “No podemos caer en que ya la tarea está hecha. Viene el partido más importante y el más difícil, porque enfrentamos a un rival de jerarquía que creo yo ha sabido llevar las series de visita y no ha perdido. A Honduras fue a sacar los resultados que necesitaba, entonces nosotros no podemos caer en el exceso de confianza.”

Señaló que en casa se puede mejorar: “En casa tenemos que hacerlo mejor. Hay situaciones que hoy no me gustaron del partido y que creo que podemos mejorar en casa.”

Destacó la actuación del guardameta Rubén Darío Silva: “Darío fue la figura del partido, sin menospreciar a nadie, ya que sin sus intervenciones hoy estaríamos hablando de otro resultado.”

Y concluyó: “Lo que no me gustó hoy fue que las transiciones realmente las terminamos muy mal, con un equipo desesperado y mal parado ellos los últimos 20 minutos. Creo que si nos hubiéramos animado un poquito y hubiéramos tenido esa conexión en el último cuarto, hubiéramos liquidado la serie acá.”