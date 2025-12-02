Ingresos, horarios y rutas alternas: así será el dispositivo vial para la final entre Xelajú MC y Alajuelense

La final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025, que disputarán Xelajú MC y Liga Deportiva Alajuelense el miércoles 3 de diciembre en el estadio Cementos Progreso, zona 6 capitalina, contará con un amplio operativo de tránsito, según informó Amílcar Montejo, jefe de Comunicación de Emetra.

El despliegue comenzará al mediodía con el control de ventas ambulantes sobre el bulevar La Pedrera, en el marco del partido internacional que se espera convoque a más de 13 mil personas. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) asignará un total de 41 agentes, distribuidos en tres turnos.

Montejo indicó que los autobuses provenientes de Quetzaltenango ingresarán por la antigua carretera a Chinautla, utilizando el paso por San Ángel hacia el estadio Cementos Progreso, a partir de las 14.00 horas.

A las 16.00 horas se habilitarán las compuertas del estadio sobre el bulevar La Pedrera tanto para el ingreso de vehículos particulares como para el acceso peatonal de los asistentes. La mayor afluencia de público se prevé entre las 18.00 y 19.00 horas, cuando se estima que ya estarán ocupadas entre el 90% y 95% de las entradas vendidas.

Montejo advirtió sobre posibles complicaciones al finalizar el evento: “Si durante seis o siete horas estarán ingresando quienes les interesa, quienes apoyan y quienes participan en este evento deportivo, es probable que cuando termine —a eso de las 22.00 horas— la mayoría quiera salir de manera conjunta, y eso podría ser mucho más peligroso”.

Por ello, Emetra implementará un protocolo de salida por bloques para facilitar la desconcentración del público y proteger la integridad de los asistentes, especialmente quienes visitan la capital en apoyo al equipo quetzalteco.

El monitoreo del evento estará a cargo de tres drones, seis cámaras tipo domo y agentes equipados con cámaras corporales.

Las rutas de transporte público como el Transmetro y Tubus funcionarán de manera normal entre la calle Martí, la calzada José Milla, el bulevar La Pedrera y las inmediaciones de Chinautla.

Distribución del personal y monitoreo

El personal de la PMT se distribuirá así:

De 9.00 a 14.00 horas : 5 agentes alrededor del estadio.

: De 14.00 a 21.00 horas : 8 agentes alrededor del estadio. 8 agentes en la calle Martí.

: De 15.00 a 23.00 horas : 20 agentes distribuidos en el sector.

:

Total general:

Turno matutino: 5 agentes.

Turno vespertino: 36 agentes.

Total asignado: 41 agentes.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

