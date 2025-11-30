Primera División | San Pedro toma ventaja en la final de ida con un 2-0 ante Nueva Santa Rosa

El Deportivo San Pedro dio el primer golpe en la final de ida de la Primera División al imponerse 2-0 en un partido marcado por la intensidad, el ritmo alto y la exigencia física propia de una disputa por el título. El estadio Municipal de San Pedro Sacatepéquez presentó un gran ambiente para recibir los primeros 90 minutos de esta serie definitiva.

Desde el inicio, ambos equipos mostraron un planteamiento agresivo. San Pedro se adueñó del balón y buscó imponer condiciones, mientras que Nueva Santa Rosa apostó por el orden defensivo y transiciones rápidas. El duelo se mantuvo cerrado durante gran parte de la primera mitad, con pocas concesiones en las áreas.

El cuadro local encontró la recompensa a su insistencia con el gol de Jorge Ajmac, quien definió tras una jugada colectiva que logró romper la línea defensiva visitante. Ese tanto permitió a San Pedro manejar con mayor tranquilidad el resto del primer tiempo, aunque la visita nunca renunció a competir.

En el complemento, Nueva Santa Rosa adelantó líneas con la intención de buscar el empate, obligando a San Pedro a ajustar su estructura defensiva. A pesar del ímpetu visitante, el equipo local logró controlar los avances y mantener el orden para evitar complicaciones cerca de su portería.

La anotación de Romario Gómez llegó en un momento clave del encuentro. Con Nueva Santa Rosa presionando en campo rival, el jugador sampedrano aprovechó un espacio para marcar el 2-0 y ampliar la ventaja en la serie, un gol que también fortaleció el ánimo del equipo y de su afición.

Los minutos finales fueron de administración para San Pedro, que priorizó mantener la ventaja sin renunciar por completo al ataque. Nueva Santa Rosa continuó intentando descontar, pero se encontró con una defensa firme que cerró los espacios y controló los tiempos del cierre del partido.

Con este resultado, San Pedro viaja a la vuelta con una ventaja importante, aunque consciente de que aún restan 90 minutos que pueden definirlo todo. El equipo dirigido por su cuerpo técnico mantiene la concentración plena para el duelo definitivo en terreno ajeno.

La final se resolverá el próximo domingo 7 de diciembre en el Estadio de Barberena, Santa Rosa, donde Nueva Santa Rosa buscará remontar la serie y San Pedro intentará sostener la ventaja construida en casa para consagrarse campeón de la Primera División.