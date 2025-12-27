Antigua GFC se corona bicampeón por primera vez en su historia tras resistir en El Trébol ante Municipal

Antigua GFC escribió un nuevo capítulo dorado en su historia al coronarse bicampeón del fútbol guatemalteco. Los coloniales conquistaron el título del Torneo Apertura 2025 tras vencer 2-1 en el marcador global a Municipal, resistiendo la presión en El Trébol donde los rojos ganaron 1-0 en el partido de vuelta pero no les alcanzó para remontar la serie.

Este es el sexto título de Antigua GFC en la Liga Nacional y el primero en modalidad de bicampeonato tras haberse coronado en el Clausura 2025. Los panzas verdes demostraron carácter y solidez defensiva para aguantar el embate de Municipal durante 90 minutos de alta tensión en un estadio lleno de aficionados rojos que soñaban con la remontada.

Mauricio Tapia consiguió su quinto título como entrenador de Antigua GFC, consolidándose como el técnico más exitoso en la historia del club. El estratega ha dirigido al equipo colonial en cinco de sus seis campeonatos, demostrando su capacidad para formar equipos competitivos y mentalmente fuertes en los momentos decisivos.

Municipal ilusionó pero no alcanzó

Los rojos cumplieron con su parte al ganar 1-0 en El Trébol, pero se quedaron a un gol de forzar el tiempo extra. César Calderón abrió el marcador al minuto 10 con un cabezazo tras pase de José "Caballo" Morales, desatando la euforia en las gradas y encendiendo la esperanza de la remontada.

Municipal dominó gran parte del partido, generando ocasiones de peligro y presionando constantemente a la defensa de Antigua. Los rojos tuvieron el control del balón y acorralaron a los coloniales en su área durante largos pasajes del encuentro, pero les faltó contundencia para convertir el dominio en goles.

La ocasión más clara para empatar el global llegó antes del segundo tiempo cuando Aubrey David tuvo una jugada clarísima que pudo significar el 2-0 parcial (2-2 global). Sin embargo, el delantero no pudo concretar y Antigua se salvó de lo que hubiera sido un golpe devastador a pocos minutos del descanso.

Antigua resistió con carácter

Los panzas verdes demostraron una mentalidad de campeón al resistir la presión de jugar en El Trébol con el marcador en contra. Antigua se defendió con orden, sacrificio y concentración, replegándose cuando fue necesario pero sin perder la compostura.

El equipo de Mauricio Tapia supo administrar la ventaja del 2-0 conseguida en el partido de ida. Aunque Municipal ganó 1-0 en la vuelta, los coloniales hicieron lo necesario para mantener la ventaja global de 2-1 y llevarse el título.

Con este bicampeonato, Antigua GFC se consolida como uno de los equipos más exitosos del fútbol guatemalteco en los últimos años. Los panzas verdes suman su sexta título y demuestran que pueden competir de tú a tú con los grandes del fútbol nacional.