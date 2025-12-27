Municipal y Antigua GFC: Los rojos no pierden de local desde la final del Clausura 2025 precisamente ante los coloniales

La última vez que Municipal perdió en El Trébol fue en la final de vuelta del Clausura 2025 ante Antigua GFC. Los rojos cayeron 2-1 en su propio estadio con gol agónico de Dewinder Bradley que le dio el título a los coloniales, en uno de los resultados más dolorosos para la afición escarlata en tiempos recientes.

Desde esa derrota, Municipal se convirtió en una fortaleza en casa durante el Torneo Apertura 2025. Los rojos fueron invictos en El Trébol durante toda la fase regular y liguilla, no volviendo a conocer la derrota como locales hasta este sábado que enfrentarán nuevamente a Antigua en la final de vuelta.

El antecedente del Clausura 2025 le da confianza a los panzas verdes, que saben que pueden vencer a Municipal en su estadio en momentos decisivos. Sin embargo, los rojos buscarán vengarse de aquella derrota y aprovechar su condición de locales para intentar la remontada del 2-0.

Historial reciente entre Municipal y Antigua GFC

Los últimos diez enfrentamientos entre Municipal y Antigua GFC muestran una paridad notable, aunque con momentos clave que han favorecido a los coloniales en instancias decisivas:

1. Antigua 2-0 Municipal (21/12/25 - Final de ida Apertura 2025)

(21/12/25 - Final de ida Apertura 2025) 2. Municipal 2-1 Antigua (22/11/25 - Fase regular Apertura 2025)

(22/11/25 - Fase regular Apertura 2025) 3. Antigua 1-1 Municipal (17/9/25 - Fase regular Apertura 2025)

(17/9/25 - Fase regular Apertura 2025) 4. Municipal 1-2 Antigua (18/5/25 - Final de vuelta Clausura 2025)

(18/5/25 - Final de vuelta Clausura 2025) 5. Antigua 0-0 Municipal (15/5/25 - Final de ida Clausura 2025)

(15/5/25 - Final de ida Clausura 2025) 6. Municipal 1-2 Antigua (2/4/25 - Fase regular Clausura 2025)

(2/4/25 - Fase regular Clausura 2025) 7. Antigua 2-1 Municipal (29/1/25 - Fase regular Clausura 2025)

(29/1/25 - Fase regular Clausura 2025) 8. Municipal 2(1)-2(4) Antigua (1/12/24 - Torneo de promoción, penales)

(1/12/24 - Torneo de promoción, penales) 9. Antigua 0-0 Municipal (28/11/24 - Fase regular)

(28/11/24 - Fase regular) 10. Municipal 2-1 Antigua (18/9/24 - Fase regular)

La presión está sobre Municipal

Municipal necesita ganar por al menos tres goles de diferencia para coronarse campeón, o por dos goles para forzar el tiempo extra. La tarea es complicada, especialmente considerando que Antigua ya demostró que puede resistir en El Trébol y salir con el resultado que necesita.