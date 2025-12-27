Municipal y Antigua GFC: Los rojos no pierden de local desde la final del Clausura 2025 precisamente ante los coloniales

Fútbol Nacional

Municipal y Antigua GFC: Los rojos no pierden de local desde la final del Clausura 2025 precisamente ante los coloniales

Municipal fue invicto en El Trébol durante todo el Apertura 2025, pero su última derrota en casa fue precisamente contra Antigua GFC en la final del torneo anterior, cuando los panzas verdes los silenciaron con gol agónico.

Alejandra Soto

Antigua GFC dio el primer golpe en la gran final del Torneo Apertura 2025 al vencer 2-0 a Municipal en el Estadio Pensativo. Los coloniales se llevan una ventaja cmoda para el partido de vuelta del sbado 27 de diciembre, aunque debern enfrentar ese duelo sin Jos Rosales por expulsin. Foto: BYRON RIVERA 21/12/2025

La última vez que Municipal perdió en El Trébol fue en la final de vuelta del Clausura 2025 ante Antigua GFC.(Foto Prensa Libre: Byron Rivera).

La última vez que Municipal perdió en El Trébol fue en la final de vuelta del Clausura 2025 ante Antigua GFC. Los rojos cayeron 2-1 en su propio estadio con gol agónico de Dewinder Bradley que le dio el título a los coloniales, en uno de los resultados más dolorosos para la afición escarlata en tiempos recientes.

Desde esa derrota, Municipal se convirtió en una fortaleza en casa durante el Torneo Apertura 2025. Los rojos fueron invictos en El Trébol durante toda la fase regular y liguilla, no volviendo a conocer la derrota como locales hasta este sábado que enfrentarán nuevamente a Antigua en la final de vuelta.

El antecedente del Clausura 2025 le da confianza a los panzas verdes, que saben que pueden vencer a Municipal en su estadio en momentos decisivos. Sin embargo, los rojos buscarán vengarse de aquella derrota y aprovechar su condición de locales para intentar la remontada del 2-0.

Historial reciente entre Municipal y Antigua GFC

Los últimos diez enfrentamientos entre Municipal y Antigua GFC muestran una paridad notable, aunque con momentos clave que han favorecido a los coloniales en instancias decisivas:

  • 1. Antigua 2-0 Municipal (21/12/25 - Final de ida Apertura 2025)
  • 2. Municipal 2-1 Antigua (22/11/25 - Fase regular Apertura 2025)
  • 3. Antigua 1-1 Municipal (17/9/25 - Fase regular Apertura 2025)
  • 4. Municipal 1-2 Antigua (18/5/25 - Final de vuelta Clausura 2025)
  • 5. Antigua 0-0 Municipal (15/5/25 - Final de ida Clausura 2025)
  • 6. Municipal 1-2 Antigua (2/4/25 - Fase regular Clausura 2025)
  • 7. Antigua 2-1 Municipal (29/1/25 - Fase regular Clausura 2025)
  • 8. Municipal 2(1)-2(4) Antigua (1/12/24 - Torneo de promoción, penales)
  • 9. Antigua 0-0 Municipal (28/11/24 - Fase regular)
  • 10. Municipal 2-1 Antigua (18/9/24 - Fase regular)
La presión está sobre Municipal

Municipal necesita ganar por al menos tres goles de diferencia para coronarse campeón, o por dos goles para forzar el tiempo extra. La tarea es complicada, especialmente considerando que Antigua ya demostró que puede resistir en El Trébol y salir con el resultado que necesita.

