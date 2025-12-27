Municipal vs. Antigua GFC: Lo que necesitan los coloniales para conquistar su sexta corona

Antigua GFC está a 90 minutos de conquistar su sexta corona de la Liga Nacional. Los coloniales llegan al partido de vuelta de la final del Apertura 2025 con una ventaja cómoda de 2-0 tras los goles de Juan Francisco Apaolaza y Óscar Santis en el Pensativo.

El campeón del Torneo Apertura 2025 este sábado 27 de diciembre a las 6:00 p.m. en el Estadio El Trébol, donde Municipal buscará una remontada histórica ante su afición.

Para los panzas verdes, las cuentas son sencillas: con un empate se coronan campeones. Incluso si pierden 1-0, levantarán el trofeo por el marcador global de 2-1. Municipal necesita ganar por al menos tres goles de diferencia para ser campeón, o por dos goles para forzar el tiempo extra.

Antigua ya venció a Municipal en El Trébol

Aunque Municipal es fuerte de local, Antigua ya demostró que puede ganarles en su casa. De hecho, la última vez que los rojos perdieron en El Trébol fue precisamente contra los coloniales en la final de vuelta del Clausura 2025, cuando Dewinder Bradley anotó el gol del título en tiempo de descuento para darle el 2-1 a los panzas verdes.

Ese antecedente le da confianza a Antigua, que sabe que puede resistir la presión de jugar en El Trébol ante una afición roja que buscará impulsar a su equipo hacia la remontada.

Las bajas y cambios tácticos

Antigua tendrá una ausencia sensible para la final de vuelta: José Rosales no estará disponible tras ser expulsado en el partido de ida por doble amarilla. La baja del volante obliga a Mauricio Tapia a realizar ajustes en el mediocampo para compensar su ausencia.

Por su parte, Municipal ha planteado variaciones en su alineación y cambios tácticos para intentar remontar el 2-0. Mario Acevedo buscará sorprender a Antigua con modificaciones en el esquema que le permitan generar más peligro ofensivo y romper la defensa colonial.

Los rojos necesitan salir a buscar el partido desde el inicio, mientras que Antigua intentará manejar el resultado con inteligencia y aprovechando los espacios en contraataque. Todo se define este sábado 27 de diciembre en El Trébol a las 6:00 p.m.