Municipal y Antigua GFC se enfrentan por la corona del Torneo Apertura 2025 en el estadio “El Trébol”

Municipal y Antigua GFC se enfrentan hoy en el partido de vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2025, en el que se conocerá al campeón del certamen nacional.

El conjunto colonial, dirigido por el argentino Mauricio Tapia, llega con la ventaja del 2-0 conseguida en el estadio Pensativo, gracias a los goles de Juan Apaolaza y Óscar Santis. Antigua buscará, en el estadio Manuel Felipe Carrera, su sexto título de Liga Nacional, mientras que los escarlatas intentarán remontar el marcador para conquistar el anhelado título número 33 de su historia, lo que los consolidaría como el equipo más ganador del futbol guatemalteco.

Para lograrlo, los dirigidos por el nicaragüense Mario Acevedo deberán hacer un partido perfecto y evitar el bicampeonato antigüeño. La cita es hoy en el recinto de El Trébol, donde se espera un lleno total por parte de la afición roja. La hinchada de Municipal, que ha acompañado al equipo durante todo el torneo, buscará convertir el estadio de la zona 3 en un verdadero fortín.

Esta es la quinta final entre rojos y panzaverdes. En los enfrentamientos del Apertura del 2016 y el 2017, Antigua GFC fue campeón. En el Apertura del 2019, Municipal logró la revancha y se llevó el título. El duelo más reciente tuvo lugar en el torneo anterior, cuando el cuadro aguacatero ganó en el último suspiro con un gol del delantero guatemalteco Dewinder Bradley, que silenció el estadio y selló el campeonato para los coloniales.

Encuentro intenso

El partido promete grandes emociones durante los 90 minutos o, si es necesario, en los tiempos extra y penaltis, donde se definirá al nuevo monarca del futbol nacional.

La presión será máxima desde el pitazo inicial, con Municipal obligado a buscar el gol tempranero que le permita soñar con la remontada.Acevedo deberá apostar por su mejor once desde el arranque, apelando a la velocidad y pegada de sus extremos, pero sin descuidar el equilibrio defensivo, ya que un gol antigüeño complicaría aún más el panorama para los rojos.

Antigua, por su parte, llega con la confianza que otorga la ventaja y el buen momento de sus figuras, entre ellas Óscar Santis, quien atraviesa un gran nivel y suele rendir bien en el estadio escarlata. El cuadro panzaverde intentará manejar los tiempos del partido y aprovechar los espacios que deje su rival.

Con ambas escuadras decididas a dejarlo todo en la cancha, la final promete ser un espectáculo digno de esta rivalidad que han forjado en los últimos años. Todo está listo: Antigua busca su sexta corona y Municipal va por la copa número 33.

Para este encuentro, el cuadro panzaverde no podrá contar con el mediocampista de contención José Mario Rosales, expulsado en el partido de ida. Por su parte, el técnico escarlata recupera al cubano Yuri Pérez, uno de sus extremos, tras superar las molestias físicas que le impidieron disputar los primeros 90 minutos.