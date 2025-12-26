Municipal vs. Antigua GFC: Día, hora y dónde ver la final de la vuelta del torneo Apertura 2025 entre escarlatas y coloniales

Municipal y Antigua GFC disputarán mañana el partido de vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2025, en el que se definirá al monarca del balompié guatemalteco.

Tanto los escarlatas como los antigüeños vuelven a enfrentarse en la final del certamen nacional, tras haber disputado también la del Torneo Clausura 2025, donde los coloniales conquistaron su quinto título.

El encuentro promete ser de pronóstico reservado. Antigua GFC parte con ventaja gracias al 2-0 conseguido en el partido de ida, disputado el pasado domingo. Este resultado le permite afrontar el duelo definitivo con cierta comodidad o buscan cuidar la ventaja en este encuentro de vuelta.

Municipal, por su parte, está obligado a buscar el arco rival desde el inicio, con el objetivo de acortar distancias lo más pronto posible si desea mantenerse con vida en la serie.

Los rojos no tienen margen de error: deben salir a buscar el triunfo desde el primer minuto. Saben que necesitan remontar dos goles para proclamarse campeones, o al menos igualar la diferencia para forzar el alargue. Se anticipa un duelo electrizante en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, que lucirá un lleno total y una afición dispuesta a alentar durante los 90 minutos… o más, si es necesario.

Día, hora y dónde ver la final

El partido se jugará el sábado 27 de diciembre a las 18.00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”. Será transmitido por Tigo Sports y podrá seguirse en el minuto a minuto de Prensa Libre, donde se sabrá quién se consagra campeón del máximo circuito del futbol guatemalteco. Municipal busca su corona número 33 y Antigua, la sexta, con la posibilidad de alcanzar un histórico bicampeonato.