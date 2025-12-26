Apertura 2025: Esto es lo que necesita Municipal para remontar a Antigua GFC y ganar su título 33

Este sábado, Municipal recibirá a Antigua GFC en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol” para disputar la final de vuelta del Torneo Apertura 2025.

El equipo dirigido por Mario Acevedo llega con la obligación de revertir la serie si quiere coronarse campeón. El panorama no es sencillo para los escarlatas, que vienen de caer en el partido de ida 2-0 disputado en el estadio Pensativo, donde el cuadro colonial se impuso con goles de Juan Apaolaza y Óscar Santis.

Antigua GFC buscará mantener la ventaja y alcanzar un histórico bicampeonato, un logro que en la era de torneos cortos solo han conseguido tres equipos: Municipal, Comunicaciones y un club departamental, el cuadro “pecho amarillo” de Guastatoya. De lograrlo, el conjunto colonial se convertiría en el segundo equipo departamental en alcanzar esta hazaña.

El duelo promete ser intenso, con ambos equipos peleando por el título: Municipal deberá asumir el protagonismo y lanzarse al ataque desde el inicio, obligado por la necesidad de goles. En caso de empate en el global, el partido podría extenderse a tiempos extra y, de ser necesario, definirse por penales.

¿Qué necesita Municipal para ser campeón o para mandar a tiempos extras la serie?

Municipal está contra las cuerdas tras perder el primer duelo de la final. Para conquistar su título número 33, el cuadro rojo debe cumplir con uno de estos escenarios:

Para forzar tiempos extra: ganar por dos goles de diferencia en los 90 minutos (ejemplo: 2-0, 3-1, 4-2).

Para ser campeón directo: ganar por tres goles de diferencia (ejemplo: 3-0, 4-1, 5-2).

Si gana por un gol (2-1, 3-2, 4-3) o empata, el título será para Antigua GFC.

Equipos que han remontado un 2-0 en finales

En la historia de los torneos cortos, solo dos equipos han logrado remontar un 2-0 en una final: