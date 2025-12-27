¿Quiénes son los últimos 10 campeones de la Liga Nacional?

Este sábado se define al campeón del Torneo Apertura 2025 cuando Antigua GFC y Municipal se enfrenten en el partido de vuelta de la gran final en El Trébol. Los panzas verdes llegan con ventaja de 2-0 tras el partido de ida en el Pensativo, mientras que los rojos necesitarán remontar ante su afición para conquistar el título.

Esta es la quinta final en la historia entre estos dos equipos, con el historial particular favoreciendo a Antigua con tres títulos conquistados contra uno solo de Municipal.

Los coloniales buscan el bicampeonato tras coronarse en el Clausura 2025, mientras que los escarlatas persiguen su anhelada corona número 33. El ganador sumará su segundo título en los últimos diez torneos cortos.

Antes de que se defina al nuevo campeón, vale la pena recordar quiénes han sido los últimos diez equipos que levantaron el trofeo de la Liga Nacional de Guatemala, un recorrido que muestra el dominio de Comunicaciones y Xelajú MC con dos títulos cada uno, junto con la aparición de campeones sorpresa que rompieron los pronósticos.

1. Apertura 2020 - Guastatoya

Con un marcador global de 3-2, el Deportivo Guastatoya se impuso en la final ante Municipal para conquistar el título del Torneo Apertura 2020. Los Pecho Amarillo vencieron a los rojos y sumaron su segundo campeonato en la historia del club.

2. Clausura 2021 - Santa Lucía Cotzumalguapa

Santa Lucía se coronó campeón del Clausura 2021 al definir el título en tiempo de reposición. El equipo de Escuintla festejó su primer título en la historia al superar a Comunicaciones 6-5 en la serie, en una vibrante y emotiva final que dejó toda la fiesta en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

3. Apertura 2021 - Malacateco

El Deportivo Malacateco hizo su trabajo en el partido de vuelta de la final del Torneo Apertura 2021 ante Comunicaciones en el estadio Doroteo Guamuch Flores. Con un marcador global de 2-0 en la serie, los Toros se coronaron campeones por primera vez en la Liga Nacional de Fútbol el 2 de enero de 2022.

4. Clausura 2022 - Comunicaciones

Con una solitaria anotación de Oscar Santis, Comunicaciones venció a Municipal en el partido de vuelta de la final del Torneo Clausura 2022. Con un marcador global de 2-0, los Cremas se consagraron como nuevos monarcas del balompié guatemalteco, rompiendo los siete años sin títulos que tenían en el fútbol chapín.

5. Apertura 2022 - Cobán Imperial

Los Príncipes Azules se impusieron 1-0 a Antigua GFC en el marcador global de la gran final del Torneo Apertura 2022 de la Liga Nacional. Robin Betancourth marcó el tanto del campeonato de los cobaneros, título que se les resistía desde hace 18 años.

6. Clausura 2023 - Xelajú MC

Para el partido de vuelta que se disputó en el Estadio Mario Camposeco, Frank de León se vistió de héroe con un doblete en el segundo tiempo, mientras que Oscar Raí Villa marcó el primer tanto de la noche. Con un marcador global de 3-2, Xelajú MC se proclamó campeón del Torneo Clausura 2023.

7. Apertura 2023 - Comunicaciones

Los Cremas llegaron a su título número treinta y dos tras disputarse la final del Apertura 2023 ante Guastatoya. Comunicaciones se impuso 2-1 en el marcador global de la final ante los Pecho Amarillo, convirtiéndose en el máximo ganador en la historia de la Liga Nacional. Este fue su segundo título en los últimos diez torneos.

8. Clausura 2024 - Municipal

Municipal cerró el Torneo Clausura 2024 de forma exitosa al vencer a Deportivo Mixco por marcador de 2-0 en la final con anotaciones de José Carlos Martínez y Matías Rotondi. Los Rojos alcanzaron el título número 32 en su historia del balompié guatemalteco.

9. Apertura 2024 - Xelajú MC

En una peleada y polémica final, Xelajú MC venció 3-0 en tiempos extras a Cobán Imperial (3-2 en el global) para consagrarse campeón del Torneo Apertura 2024 de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Los Súper Chivos conquistaron su segundo título en este período de diez torneos.

10. Clausura 2025 - Antigua GFC

La gran final del Torneo Clausura 2025 tuvo su desenlace en el estadio El Trébol, donde Antigua GFC escribió un capítulo inolvidable de su historia. Luego del empate 0-0 en la ida, los panzas verdes lograron darle vuelta al marcador y coronarse campeones del fútbol guatemalteco con victoria 2-1, demostrando carácter, táctica y una identidad clara desde el banquillo.

El partido de vuelta de la final del Apertura 2025 determinará si Antigua GFC se une a Comunicaciones y Xelajú MC con dos títulos en este período, o si Municipal logra la hazaña de remontar para alcanzar su segundo campeonato en los últimos diez torneos.